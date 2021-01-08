شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تستخدم أوامر لوحة اللمس الخاصة بجهاز Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تستجيب لوحة اللمس Multi-Touch المضمنة في MacBook لعدد من الأوامر مثل الضغط والتمرير، باستخدام إصبع واحد أو أكثر، وبمجرد اختبار لوحة اللمس، يمكنك بعد ذلك تخصيصها كيفما تشاء، وكذلك يمكنك تعطيلها تمامًا، إذا كنت تفضل ذلك، وهنا نرصد لك كيفية تنفيذ أوامر لوحة اللمس على جهاز Mac وفقا لما ذكره موقع "business insider".

• الضغط: اضغط بإصبع واحد، حيث يحاكي هذا الإجراء الضغط بزر الماوس الأيسر على فأرة الكمبيوتر التقليدية.

• الضغط الثانوي: اضغط بإصبعين، فيحاكي هذا الإجراء الضغط بزر الماوس الأيمن على فأرة الكمبيوتر التقليدية.

• التمرير: حرك إصبعين لأعلى أو لأسفل على لوحة التعقب للتمرير لأعلى أو لأسفل.

• التكبير الذكي: اضغط ضغطا مزدوجًا بإصبعين لتكبير وتصغير صفحة ويب أو ملف PDF.

• التكبير والتصغير: باستخدام إصبعين، قم بحركة ضم للتكبير واعكسها للتصغير.

• استدارة صورة: حرك إصبعين حول بعضهما البعض على لوحة التعقب لتدوير صورة.

• التمرير بين الصفحات: مرر إصبعين إلى اليسار أو اليمين لإظهار الصفحة السابقة أو التالية.

• إظهار سطح المكتب: اضغط بإبهامك وثلاثة أصابع لإظهار سطح المكتب.

• التمرير بين تطبيقات ملء الشاشة: مرر أربعة أصابع إلى اليسار أو اليمين للتبديل بين تطبيقات ملء الشاشة.

• عرض جميع التطبيقات النشطة: اسحب لأعلى بثلاثة أصابع لتصغير النافذة الحالية، وشاهد كل تطبيق مفتوح حاليًا.

كما أنه للحصول على تفاصيل حول إيماءات لوحة التتبع الإضافية، تحقق من صفحة دعم أبل.