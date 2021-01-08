شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيهما أصح؟.. السيارات "ذاتية القيادة" أم "القيادة المستقلة"؟ .. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Waymo للسيارات ذاتية القيادة إنها ستتوقف عن استخدام مصطلح "القيادة الذاتية" في إشارة إلى انتقاد تسلا.

وصرحت الشركة المملوكة لAlphabet أنها ستشير إلى تقنية القيادة الخاصة بها اعتبارًا من هذا العام على أنها "مستقلة تمامًا".

وقال الفريق، الذي يعمل على تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة منذ عام 2009 ، في منشور يعلن عن التغيير: "قد يبدو تغييرًا بسيطًا، لكنه تغيير مهم، لأن الدقة في اللغة مهمة ويمكن أن تنقذ الأرواح"، و"نأمل أن يساعد الاتساق في التمييز بين التكنولوجيا المستقلة تمامًا التي تطورها Waymo من تقنيات مساعدة السائق (يشار إليها أحيانًا بشكل خاطئ باسم تقنيات" القيادة الذاتية ") التي تتطلب إشرافًا من السائقين البشريين المرخصين للتشغيل الآمن".

وفي إشارة واضحة لشركة Tesla، أضاف: "لسوء الحظ ، نرى أن بعض مصنعي السيارات يستخدمون مصطلح" القيادة الذاتية "بطريقة غير دقيقة، مما يعطي المستهلكين والجمهور انطباعًا خاطئًا عن قدرات مساعدة السائق (ليست مستقلة تمامًا )، ويمكن أن يؤدي هذا الانطباع الخاطئ إلى قيام شخص ما بالمجازفة دون قصد (مثل رفع أيديهم عن عجلة القيادة) والتي يمكن أن تعرض للخطر ليس فقط سلامتهم ولكن سلامة الأشخاص من حولهم".