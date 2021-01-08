تكنولوجيا: مرسيدس-بنز تكشف عن شاشة بحجم 56 إنش لسيارة EQS الكهربائية القادمة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت مرسيدس-بنز عن شاشة ‘Hyperscreen’ بحجم 56 إنش، والتي تأتي لدعم سيارة EQS الكهربائية القادمة، كما تدعم المستخدم في تخصيص واجهة المقصورة وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم.

تعمل شركة Mercedes على دعم سيارة EQS الكهربائية القادمة بشاشة مميزة بتصميم كبير الحجم تقدم رؤية بتفاصيل واضحة، حيث تأتي شاشة MBUX Hyperscreen بحجم 56 إنش، لتستحوذ على المقصورة الأمامية لسيارتها الكهربائية الفاخرة EQS.

وتأتي شاشة MBUX Hyperscreen من مرسيدس-بنز لدعم المستخدم بواجهة معلوماتية واضحة، والتي تدعم أيضاً ترفيه المستخدم، كما تتميز بتصميم سلس تختفي فيه العناصر الغير مستخدمة.

كما تأتي شاشة مرسيدس-بنز بلوحات OLED، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla، وتدعم ضبط السطوع بشكل تلقائي عبر الكاميرة ومستشعر الإضاءة لتقدم عرض بآداء أفضل للمستخدم دون أن تشتت إنتباهه أثناء القيادة.

أيضاً تتميز شاشة MBUX Hyperscreen بإستجابة سريعة بفضل وحدة معالجة ثماني الأنوية، وذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام، كما يرتكز عمل شاشة Hyperscreen على تقنية الذكاء الإصطناعي لدعم المستخدم بإقتراحات تتوافق مع حاجة المستخدم.

يذكر أن مرسيدس-بنز لم تحدد بشكل رسمي حتى الآن موعد لإصدار سيارة EQS الكهربائية الفاخرة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن السيارة لاحقاً هذا العام.

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