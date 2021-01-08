شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ .. اعرف إيه أبرز الاختلافات بين مساعد اليكسا وSiri والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب ظهور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والحوسبة الصوتية في السنوات الأخيرة في حدوث تحول كبير في المجال الرقمي، ونتيجة لذلك ظهر المساعدون الافتراضيون القائمون على الصوت مثل Siri من أبل وأليكسا من أمازون، فإن Siri هو في الأساس مساعد رقمي لأجهزة أبل، وتحديداً أيفون، في حين أن أليكسا هو نوع من المساعد المنزلي الموجود في خط أمازون لأجهزة Echo المنزلية الذكية.

وهنا نرصد أبرز الاختلافات بين أليكسا وSiri، وفقا لما ذكره موقع difference between:

الأساسيات

يعد Alexa هو المساعد الافتراضي الصوتي الشهير في أمازون والشائع على نطاق واسع والموجود في خط أجهزة Echo الشهيرة، وإنه يستخدم الذكاء الاصطناعي للمحادثة مما يعني أنه ليس من المفترض أن يتم التحكم في أليكسا بقدر ما يتم التفاعل معه، ويستيقظ بمجرد قول "Alexa" ثم تطلب شيئًا أو تعطي الأوامر.

أما Siri هو المساعد الشخصي الخاص بشركة أبل، والذي يتم التحكم فيه بالصوت، حيث ظهر لأول مرة على iPhone 4S، وإنه مساعد افتراضي ذكي وتفاعلي يوفر طريقة أسرع وأسهل لإنجاز المهام على أجهزة أبل الخاصة بك.

القوة

يفوز أليكسا عندما يتعلق الأمر بالتسوق عبر الإنترنت، الأمر الذي يعد موطن قوة أمازون. يعطي أليكسا الردود طبيعية أكثر في هذه الفئة، خاصة في فئة السفر والترفيه.

في حين لا يستجيب أليكسا بشكل جيد عندما يُطلب منه الحصول على معلومات حول فيلم، بينما يجعل Siri الأمور أكثر بساطة وستجد نفسك تستخدم أيفون بطرق لم تفعلها من قبل.

التقنية

يستخدم Siri معالجة اللغة الطبيعية للرد على استفساراتك وأوامرك، وتقديم المساعدة التي تحتاجها، بالإضافة إلى ذلك، يستجيب Siri لكل من الأوامر المباشرة والبيانات العشوائية.

كما يمكنك استخدام Siri للتحكم في مجموعة كبيرة من الأجهزة والملحقات التي تدعم أليكسا، وتعد HomeKit Siri هي سلالة جديدة من أنظمة الإدراك الصوتي التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للمحادثة.

فيما تعمل أليكسا مع مجموعة واسعة من الأجهزة بما في ذلك عائلة أجهزة Echo وأجهزة أندرويد والأجهزة المنزلية الذكية الأخرى مثل المصابيح والمفاتيح الذكية والأقفال الذكية وأجهزة الترموستات الذكية وما إلى ذلك.