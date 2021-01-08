تكنولوجيا: تقنية Wi-Fi 6E الجديدة تعتمد في مجموعة من الأجهزة الذكية #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت وكالة Wi-Fi Alliance في إعتماد تقنية Wi-Fi 6E الجديدة في عدد من الأجهزة الذكية التي تنطلق للأسواق خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن الإصدارات الجديدة من الهواتف، والشاشات، وأجهزة الحاسب إلى جانب أجهزة الرواتر من بين أجهزة أخرى.

تنطلق ترقية جديدة في تقنية Wi-Fi في الجيل القادم من الأجهزة الذكية، والتي تستهدف تغطية نطاق أوسع في الإتصالات اللاسلكية، مع دعم آداء فائق السرعة في الإتصال، وبإستقرار أفضل.

ولقد بدأت وكالة Wi-Fi Alliance في إعتماد المنتجات الأولى المميزة بتقنية Wi-Fi 6E، على أن تصل الإصدارات الأولى من الأجهزة الذكية المميزة بتقنية Wi-Fi 6E في الربع الأول من 2021، كما تشير شركة الأبحاث IDC إلى أن أجهزة التلفاز، وأجهزة الواقع الإفتراضي المميزة بالتقنية الجديدة تنطلق رسمياً في منتصف 2021.

أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن الإصدارات الأولى من الأجهزة المميزة بتقنية Wi-Fi 6E سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل خلال فعاليات معرض CES 2021.

يذكر أن سامسونج تقدم السلسلة الجديدة من هواتف Galaxy S21 في 14 من يناير بتقنية Wi-Fi 6E وبدعم من معالج Snapdragon 888.

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