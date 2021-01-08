علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: JBL تكشف عن مكبر صوتيات ستريو SA750 يدعم تقنيات البث الحديثة #CES2021

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة JBL عن مكبر صوتيات ستريو بعنوان SA750، والذي يأتي بميزة دعم تقنيات البث الحديثة، كما ينطلق للأسواق قريباً بسعر 3000 دولار.

يمكن لجهاز مكبر الصوتيات JBL SA750 أن يدعم تقنيات البث الحديثة مثل Airplay 2، و Google Chromecast، كما يتميز الجهاز بتصميم مستوحى من إصدارات hi-fi من الستينيات أو السبعينيات.

أيضاً يتميز مكبر الصوتيات JBL SA750 بتصميم يضم مفاتيح وأقراص تحاكي أدوات التحكم الفعلية، مع شاشة تقدم عرض واضح، كما يتميز المكبر بتصميم خشبي من الجانبين.

يذكر أن JBL كشفت JBL SA750 بالتزامن مع إحتفالات الشركة بالذكرى السنوية لمرور 75 على تأسيس JBL، ويأتي الجهاز في شهر مايو المقبل بسعر 3000 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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