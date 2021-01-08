تكنولوجيا: Cadillac تستعرض تصميم شاشة OLED لسيارة Lyriq الكهربائية القادمة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Cadillac عن لمحات من تصميم الشاشة OLED التي تدعم الإصدار القادم من السيارات الكهربائية Lyriq، حيث تتميز الشاشة بحجم 33 إنش، وتدعم أعلى نسبة من كثافة العرض.

إستعرضت Cadillac خلال فعاليات معرض CES للعام 2021، أحدث الشاشات المطورة من الشركة لدعم الإصدار القادم من سيارات الشركة الكهربائية Lyriq، حيث تأتي الشاشة الجديدة بأعلى كثافة عرض، مع حجم 33 إنش، وقدرة على إنتاج أكثر من مليار لون، أي أكثر من الشاشات المنافسة 64 مرة.

ومن المقرر وفقاً لتصريحات Cadillac أن تدعم الشاشة واجهة قابلة للتخصيص، لتقدم المميزات والأدوات التي تتوافق مع شخصية المستخدم والتجربة المفضلة لديه.

ولقد كشفت Cadillac في وقت سابق عن الشراكة الجديدة التي تجمعها مع Territory Studio، وRightpoint لدعم تطوير رؤية جديدة في واجهة شاشة السيارات الكهربائية، ومن المقرر أن تنطلق سيارة Lyriq خلال عام 2023، بينما تقدم Cadillac إستعراض جديد لتقنية الشاشة وواجهة المستخدم المقدمة في هذا الإصدار في 12 من يناير.

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