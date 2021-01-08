تكنولوجيا: سوني تطلق أجهزة تلفاز Bravia XR الجديدة بمعالجة للصور تحاكي رؤية البشر #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سوني خلال فعاليات معرض CES السنوي عن جيل جديد من أجهزة تلفاز Bravia XR، التي ترتكز على تقنية الذكاء الإدراكي لمحاكاة رؤية البشر في جودة عرض الصورة.

تهدف شركة سوني دائماً إلى ترقية جودة العرض في إصدارات الشركة من أجهزة التلفاز، وذلك من خلال دفع تحسينات في عملية معالجة الصور، ولقد جاءت إصدارات الشركة المميزة من سلسلة أجهزة تلفاز Bravia بأحدث وأفضل آداء في أجهزة التلفاز، ولا يختلف الحال مع إصدارات هذا العام التي تأتي بترقية جديدة للمستخدمين.

وتدعم سوني الإصدارات الجديدة من أجهزة تلفاز Bravia بمعالج XR، وهو معالج جديد للصور يهدف لجلب تقنية الذكاء الإدراكي للجيل القادم من أجهزة تلفاز Bravia XR LED وOLED، حيث يرتكز عمل المعالج على طريقة جديدة لمعالجة الصور.

وعلى عكس المعالجات السابقة التي إستخدمت الذكاء الإصطناعي لتحسين عناصر الصورة بشكل فردي مثل السطوع، والتباين، وأيضاً اللون، يأتي معالج Cognitive XR بميزة معالجة كاملة للإطارات في الوقت الفعلي، مع التركيز على أجزاء محددة في الإطار، بهدف معالجة الصورة بآداء يحاكي الدماغ البشرية ورؤية المستخدم على أرض الواقع.

أيضاً من المقرر أن تعمل رقاقة Cognitive XR على تحسين لون البشرة لمستوى أكثر واقعية، كما سيدعم المعالج محتوى بدقة 8K، حيث سيعمل المعالج على التركيز في المعالجة على الأجزاء الهامة في الصورة في الوقت الفعلي.

أيضاً من المقرر أن تقدم سوني معالج Cognitive XR في سلسلة أجهزة Master التي تتضمن A90J و A80J 4K المميزة بشاشات OLED، إلى حانب أجهزة X95J وX90J 4K LED، كما تأتي إصدارات هذا العام بميزة Google TV المدمجة، مع مساعد جوجل الرقمي، كما تدعم الأجهزة مساعد Alexa.

وتضم الأجهزة منفذ HDMI 2.1 لدعم محتوى بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، مع دعم eARC، ومعدل تحديث متغيير، ومن المتوقع أن تكشف سوني لاحقاً عن أسعار هذه الإصدارات وموعد توفر أجهزة التلفاز في الأسواق.

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