تكنولوجيا: Acer تكشف عن الإصدارات الجديدة من الشاشات المخصصة للألعاب #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Acer عن الإصدارات الجديدة من شاشات Nitro التي تأتي بميزة دعم منصات الألعاب عبر HDMI 2.1 بدقة 4K ومعدل تحديث 120 إطار لكل ثانية.

انطلقت أجهزة الألعاب الجديدة Xbox Series X و PlayStation 5 بميزة HDMI 2.1، لدعم محتوى الألعاب بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية عبر الشاشة المتوافقة، واليوم تقدم Acer الإصدارات الجديدة من شاشات Nitro التي تأتي لدعم منصات الألعاب.

وتقدم Acer شاشة الألعاب Nitro XV282K KV بحجم 28 إنش، وسعر 900 دولار، ودقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، في شاشة IPS تدعم معدل تحديث 144 Hz، مع تغطية بنسبة 90% من ألوان DCI-P3 gamut، كما تضم منفذ HDMI 2.1، لذا يمكن لأجهزة الألعاب الجديدة Xbox Series X و PS5 الإستفادة من إمكانيات الشاشة.

أيضاً تدعم الشاشة ميزة معدل التحديث المتغير، مع تباين 100000000:1، لذا تدعم المستخدم بتجربة ألعاب مميزة في غرف مظلمة بكفاءة وآداء أفضل، كما تدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync Premium، مع وقت إستجابة يصل إلى 1 ملي ثانية.

كما قدمت Acer الإصدارات الجديدة من سلسلة شاشات Predator، حيث كشفت الشركة عن اثنان من الإصدارات الجديدة التي تتضمن Predator XB323QK NV المميزة بكرت شاشة RTX 3080 وتنطلق بسعر 1200 دولار، وتأتي بحجم 31.5 إنش، ودقة عرض 3840 في 2160 بيكسل.

وتدعم الشاشة معدل تحديث 144 Hz، كما تتوافق مع تقنية G-Sync، كما تدعم تغطية لونية بنسبة 90% من ألوان DCI-P3 gamut.

أيضاً كشفت الشركة عن شاشة XB273U NX المميزة بحجم 27 إنش، وتأتي بسعر 1100 دولار، وتدعم دقة عرض 2560 في 1440 بيكسل في شاشة IPS، مع معدل تحديث يصل إلى 275 Hz، ووقت استجابة 0.5 مللي ثانية، كما تضم تقنية Reflex Latency Analyzer من NVIDA.

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