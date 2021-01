تكنولوجيا: JBL تعلن رسمياً عن أول سماعات لاسلكية بخاصية إلغاء الضوضاء الذكية #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت JBL عن الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية وسماعات الرأس خلال فعاليات CES للعام 2021، حيث تقدم ميزة إلغاء الضوضاء الذكية.

قدمت JBL اليوم سماعة Live Pro Plus التي تحاكي سماعات AirPods، وسماعة Live Free NC Plus التي تستهدف الرياضيين، وسماعة Reflect Mini NC اللاسلكية، وأيضاً سماعة الرأس Live 660NC، وسماعة Live 460NC، حيث تأتي كافة الإصدارات بميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

تأتي سماعات JBL الجديدة مع نمط Ambient الذي يدعم إلغاء الضوضاء الذكي، مع نمط الشفافية الذي يتيح للمستخدم الإستماع للمحيط من حوله دون الحاجة لإزالة السماعة.

أيضاً تتميز سماعات Live Pro Plus، وسماعة Live Free NC Plus بميزة دعم الشحن اللاسلكي Qi، مع عمر بطارية يستمر إلى 7 ساعات، بينما تدعم Live Pro Plus عمر شحن يصل إلى 21 ساعة مع حافظة الشحن، وتدعم سماعة Live Free NC Plus عمر شحن يصل إلى 14 ساعة مع حافظة الشحن.

كما تتوافق سماعة Reflect Mini NC مع Live Pro Plus في عمر البطارية، كما تدعم Live Pro PLus مقاومة قطرات الماء مع معايير IPX4.

وتؤكد JBL على أن السماعات الجديدة تتوفر في 14 من مارس، حيث تتوفر سماعة Live 460NC بسعر 130 دولار، وسماعة Live Free NC Plus بسعر 150 دولار، وسماعة Live Pro Plus بسعر 180 دولار، بينما تنطلق سماعة Live 660NC بسعر 200 دولار.

المصدر

اعلان