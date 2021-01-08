شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Windows 7 لا يزال يعمل على 100 مليون جهاز كمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من إنهاء مايكروسوفت دعم نظام التشغيل Windows 7 قبل عام، إلا أنه لا يزال يعمل على ما لا يقل عن 100 مليون جهاز، وفقا لتحليل ZDNet لنسبة أجهزة الكمبيوتر التي لا تزال تعمل بنظام Windows 7 عبر تقارير التحليلات المختلفة، وبينما يربط كل مصدر بيانات Windows 7 بنسب مختلفة من حصة السوق، يتفق معظمهم على أن نظام التشغيل لا يزال يشكل حوالي 20% من أجهزة الكمبيوتر.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، قالت مايكروسوفت على مدار سنوات، إن هناك 1.5 مليار مستخدم لنظام ويندوز عبر إصدارات متعددة في جميع أنحاء العالم.

كما أنه من الصعب الحصول على عدد محدد من مستخدمي Windows 7 بسبب الأساليب المختلفة المستخدمة من جانب شركات التحليلات، ولكن لا يقل عن 100 مليون مستخدم يشغلون هذا النظام.

وانتهى دعم Windows 7 في يناير 2020، بعد ما يقرب من 11 عامًا من إطلاق نظام التشغيل لأول مرة بحملته التسويقية، وسرعان ما أصبح إصدارًا شائعًا من Windows، خاصةً مع الشركات.

كان من الواضح من النظر إلى الحصة السوقية لنظام التشغيل العام الماضي أن الأمر سيستغرق عامًا أو عامين لتقل قوة Windows 7 من 10% من حصة السوق.

وقد يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى يختفي Windows 7 أخيرًا، خاصة بعد أن تحول الكثيرون إلى أجهزة الكمبيوتر للعمل عن بُعد والتعليم المنزلي.

وأبلغت مايكروسوفت عن زيادة في الطلب على أجهزة الكمبيوتر واستخدامها بسبب الوباء، ومن المحتمل أن جزءًا من استخدام الكمبيوتر الشخصي هذا جاء أيضًا من إزالة الغبار عن أجهزة الكمبيوتر القديمة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي لم يستخدموها بشكل متكرر، ويمكن أن تظل بعض هذه الأجهزة تعمل بنظام Windows 7.

كما أنه من الواضح أن الوباء قد أثر أيضًا على سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال العام الماضي، فيعتقد بعض المحللين أنه كان ما يقرب من 300 مليون جهاز كمبيوتر تم شحنها في عام 2020 وحده.