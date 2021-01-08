شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتش تزيل تعبير PogChamp بعد أحداث الكابيتول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة Livestreaming Twitch عن إزالة تعبير شعبي معروف باسم "PogChamp" من الموقع بعد أن نشر الشخص المصور فيه تغريدات "تشجع على مزيد من العنف" بعد أعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقالت "تويتش" في بيان نقله موقع "theverge" إنه تم اتخاذ قرارًا بإزالة تعبير PogChamp عقب تصريحات ظهرت على الوجه تشجع على مزيد من العنف بعد ما حدث في مبنى الكابيتول.

وأضافت "نريد أن تستمر المشاعر واستخدام Pog - معناه أكبر بكثير من الشخص الذي يصوره أو الصورة نفسها - وله مكانة كبيرة في ثقافة Twitch، ومع ذلك، لا يمكننا الاستمرار في تمكين استخدام الصورة بضمير حي ".

ويعد PogChamp emote واحدًا من أقدم الرموز على Twitch ويستخدمه المشاهدون على نطاق واسع لعرض الإثارة في محادثات البث.

وأصبح PogChamp أو "poggers" مرادفًا لثقافة الألعاب ومنصات البث مثل Twitch نظرًا لشعبيته. ظهرت "Poggers"، النسخة المختصرة من التعبيرات التعبيرية، على أنها تعبر عن الدهشة خلال السنوات القليلة الماضية.

وتم اتخاذ قرار Twitch بحظر PogChamp بعد أن نشر لاعب Street Fighter المحترف Ryan “Gootecks” Gutierrez تغريدة الأربعاء يتساءل فيها عما إذا كانت هناك المزيد من "الاضطرابات المدنية" ستحدث بعد إطلاق النار على امرأة في مبنى الكابيتول، في وقت سابق الأربعاء، اقتحم المتظاهرون المؤيدون لترامب مبنى الكابيتول، مما أدى إلى تأخير التصويت للتصديق على نتائج انتخابات 2020.

قال Twitch على Twitter يوم الأربعاء: "سنعمل مع المجتمع لتصميم تعبير جديد لمعظم لحظات الضجيج على Twitch".