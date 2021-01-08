شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 مميزات جديدة سيحصل عليها واتس آب خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق التراسل الفوري واتس آب المملوك لـفيس بوك يعمل على العديد من الميزات الجديدة التي قد تأتي في عام 2021، حيث كشف موقع gadgetsnow التقني عن مجموعة من الميزات التي من المحتمل أن يحصل عليها تطبيق المراسلة الاجتماعية هذا العام؟





- مكالمات الصوت والفيديو لـ "واتس آب ويب"إنها واحدة من أكثر ميزات واتس آب المنتظرة، حيث سيسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات صوتية ومرئية مباشرة من واتس آب ويب، وقد كشف موقع WABetaInfo في ديسمبر من العام الماضي أن بعض المستخدمين بدأوا في تلقي أزرار مكالمات الصوت والفيديو في نوافذ الدردشة لشبكة واتس آب على الويب.





- دعم متعدد الأجهزةيقوم واتس آب باختبار دعم متعدد الأجهزة لبعض الوقت الآن، وستتيح الميزة للمستخدمين إضافة أكثر من جهاز لحساب واحد، ووفقًا لتقرير WABetaInfo الأخير، ستسمح الميزة لمكالمات الصوت والفيديو بالرنين عبر الأجهزة في نفس الوقت.





- القدرة على كتم صوت الفيديو قبل الإرسالقد يسمح واتس آب قريبًا للمستخدمين بكتم صوت مقاطع الفيديو قبل إرسالها إلى جهات الاتصال الخاصة بهم، فوفقًا لتقرير WABetaInfo ، فإن الميزة قيد التطوير حاليًا، ستجلب الميزة رمز مكبر الصوت الذي سيكون متاحًا على الجانب الأيسر من الفيديو ، بجانب تفاصيل المدة وحجم الملف، وسيتمكن المستخدمون من النقر فوق هذا الرمز لكتم صوت مقطع فيديو قبل مشاركته.





- ميزة "اقرأ لاحقًا "ستسمح ميزة القراءة لاحقًا للمستخدمين بكتم صوت الدردشة وبعد ذلك لن يرسل واتس آب إشعارات للدردشة المحددة، وستكون نسخة محسنة من الدردشة المؤرشفة، ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين الاثنين في أن ميزة القراءة لاحقًا لن تُعلم المستخدمين في حالة تلقيهم رسالة جديدة في تلك الدردشة، فيما يرسل واتس آب حاليًا إشعارات للدردشات المؤرشفة.





- الانضمام إلى مكالمات المجموعة الفائتة في أي وقتيقال إن واتس آب يقدم دعمًا للمستخدمين للانضمام إلى المكالمات الجماعية الفائتة في أي وقت، ووفقًا لـ WABetaInfo ، ستسمح الميزة للمستخدمين بالانضمام إلى مكالمة جماعية حتى إذا فات المستخدم مكالمة في حالة عدم انتهائها.





- القدرة على إرفاق صور وفيديوهات متعددةيقال إنه قادم لمستخدمي Apple iPhone أولاً، وسيمكن المستخدمين من إرفاق صور ومقاطع فيديو متعددة، هذا يعني بشكل أساسي أنه إذا اختار المستخدم صورًا متعددة من تطبيق الصور ثم نقر على "تصدير" ثم على "نسخ"، فسيكون قادرًا على لصق المحتوى في شريط الدردشة.