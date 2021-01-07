تحذير شديد من الأرصاد الجوية .. مناطق الأمطار المتوقعة على مدار الأيام القادمة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف خبراء الأرصاد الجوية أن بعض المناطق من شمال شرق الدلتا وغرب البلاد مازلت تحت تأثير الضباب تبعا لأخر صور الأقمار الصناعية.

وطالب خبراء الأرصاد المواطنين بالحذر الشديد من بداية الليل حتي الصباح بسبب انخفاض الرؤية الأفقية، وأعلن خبراء الأرصاد الجوية أن هذه الظاهرة تستمر إلى منتصف الاسبوع القادم.

وفسر خبراء الأرصاد الجوية هذه الظاهرة بسبب اندفاع كتلة هوائية رطبة قادمة من امتداد مرتفع جوي يعمل على الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية.

مناطق الأمطار، المتوقعة على مدار الأيام المقبلة، من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بداية من الجمعة 8 يناير، ولمدة 6 أيام.

يوم الجمعة 8 يناير

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت 9 يناير

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد 10 يناير

أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة وشبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

الإثنين 11 يناير

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 12 يناير

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء 13 يناير

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، بضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق، مؤكدة تحديث التنبؤات يوميًا.