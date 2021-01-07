تكنولوجيا: Acer تعلن عن أول جهاز Chromebook بمعالجات Ryzen الجديدة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Acer اليوم أول أجهزة Chromebook المميزة بمعالجات Ryzen الجديدة من AMD والذي ينطلق بعنوان Acer Spin 514.

يأتي جهاز Spin 514 من Acer اليوم بإختيارات في معالج Ryzen 7 3700C أو معالج Ryzen 5 3500C، والتي تتيح للمستخدم تحقيق الإستفادة من Radeon Vega المدمجة، ولقد أكدت Acer على أن جهاز Spin 514 يدعم عمر شحن 10 ساعات بفضل التحسينات التي يقدمها المعالج في إدارة الطاقة.

كما يتميز جهاز Spin 514 بوزن 1.55 كجم، ويدعم معايير MIL-STD 810H العسكرية للمقاومة في هيكل الجهاز المميز بتصميم من الألومنيوم.

ويضم Spin 514 شاشة بحجم 14 إنش، وبجودة عرض Full HD، وتدعم خاصية اللمس كما تأتي بمعايير IPS6، لمقاومة الخدش مع طبقة من Corning Gorilla Glass 3، كما تصل الذاكرة العشوائية في الجهاز إلى 16 جيجا بايت رام في DDR4 DRAM، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت.

ويأتي Chromebook باثنان من منافذ USB C التي تتوافق مع DisplayPort وشحن الجهاز، واثنان من الجيل الأول من منافذ USB 3.2، مع فتحة لقاريء بطاقة MicroSD، كما تضم بعض النماذج منفذ HDMI.

ويتميز Spin 514 باثنان من الميكروفونات لدعم تقنية مساعد جوجل الرقمي، كما يضم كاميرة webcam بجودة HD، ودعم الإتصال بشبكات WiFi 5، والبلوتوث 5.0.

أيضاً ينطلق جهاز Spin 514 في أسواق أمريكا الشمالية في فبراير بسعر يبدأ من 480 دولار، بينما يصل للسوق الأوروبي في مارس بسعر 529 يورو.

المصدر

اعلان





