تكنولوجيا: Harman تكشف عن تقنية صوتية جديدة لبث الحفلات الموسيقية من داخل السيارات #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Harman عن أحدث التقنيات التي طورت من الشركة اليوم، والتي تستهدف دعم المستخدمين في إطلاق الحفلات الموسيقية من داخل السيارات.

أدى فيروس COVID-19 إلى تبني أسلوب جديد لبث العروض والحفلات الموسيقية، حيث يتم بث الكثير من الحفلات الموسيقية مباشرة من داخل السيارات.

ولدعم الفنانين في بث العروض والحفلات من داخل السيارات، تقدم Harman التابعة للعملاق الكوري سامسونج تقنية جديدة تعمل من خلالها على تحسين تجربة بث الحفلات من داخل السيارات.

وترتكز تقنية Harman على جلب الأدوات والمميزات المطلوبة لبث وإقامة عروض وحفلات موسيقية من داخل السيارات، فرغم دعم بعض السيارات الفاخرة بنظام صوتيات مذهل، إلا أن أنظمة الصوتيات في السيارات تفتقر إلى أصوات تفاعل الجمهور في الحفلات الموسيقية عبر التصفيق أو الضوضاء.

ويمكن لتقنية L.I.V.E من Harman أن تقدم ميزة التفاعل المباشر بين الجمهور والفنانين في الحفلات الموسيقية التي يتم بثها من السيارات أو المنزل، حيث يمكن للمعجبين التفاعل بالهتافات وأيضاً تقديم طلبات للأغاني التالية في الحفلات، والتصويت لإختيار الأغنية المفضلة القادمة.

يمكن أيضاً إختيار تعزيز صوتيات آلة موسيقية محددة في الأغاني المنفردة التالية، كجزء من التفاعل مع الفرق الموسيقية في الحفلات، لذا تعد منصة L.I.V.E من Harman منصة تفاعلية بشكل أكبر وتتخطى منصات الدردشة التقليدية.

أيضاً تدعم تقنية L.I.V.E من Harman العمل عبر شبكات 5G للتفاعل في الوقت الفعلي للحفلات الموسيقية، كما تأتي التقنية في السيارات بميزة Personal Audio Headrest التي تقدم تجربة صوتية غامرة ومتعددة الإتجاهات.

المصدر

اعلان





