تكنولوجيا: JBL تكشف عن مكبر Bar 5.0 الجديد بتقنية Dolby Atmos وسعر 400 دولار #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت JBL عن أحدث إصداراتها من مكبرات soundbar الذي ينطلق بعنوان Bar 5.0 MultiBeam، ويدعم تقنية Dolby Atmos في الصوتيات، مع سعر 400 دولار.

انطلق خلال فعاليات CES 2021 اليوم جهاز Bar 5.0 MultiBeam الجديد من JBL، والذي يتضمن مكبرات صوتية متعدد الزوايا، مع تقنية Atmos إفتراضية، لإنتاج صوتيات 3D مذهلة.

وتعد تقنية Dolby Atmos الإفتراضية من بين التقنيات المستخدمة في نطاق واسع من الأجهزة الحالية، التي تشمل أجهزة الإستقبال، ومكبرات soundbar، والتي تحاكي المكبرات الصوتية المخصصة للإرتفاعات، كما يتضمن المكبر صوتيات متعددة الإتجاهات من Harman لدعم تضخيم الصوتيات دون أدوات مخصصة.

أيضاً تقدم JBL مكبر Bar 5.0 MultiBeam بعدة إختيارات للإتصال، حيث يدعم مكبر soundbar الإتصال عبر Apple Airplay 2، وGoogle Cast، وأيضاً عبر البلوتوث، كما يدعم الجهاز إتصال أكثر من وحدة لتغطية نظام صوتي مميز في مجموعة من الغرف عند تشغيل الصوتيات عبر Alexa من أمازون.

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