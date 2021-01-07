شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة يابانية تطلق نظاما للتعرف على الوجه عند ارتداء الأقنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة NEC اليابانية نظام التعرف على الوجه الذي يحدد الأشخاص حتى عندما يرتدون أقنعة، ويتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد حيث أصبحت أغطية الوجه شكلاً رئيسيًا من أشكال الحماية ضد انتشار فيروس كورونا وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

كانت شركة التكنولوجيا تعمل بالفعل على نظام لتلبية احتياجات مرضى الحساسية الذين يرتدون أقنعة - وهي ممارسة شائعة في اليابان - عندما دفعها جائحة COVID-19 إلى تسريع الأمر.

وقالت شينيا تاكاشيما، مساعد مدير قسم المنصات الرقمية في شركة NEC: "نمت الاحتياجات بشكل أكبر بسبب حالة فيروس كورونا حيث استمرت حالة الطوارئ (العام الماضي) لفترة طويلة، ولذا فقد قدمنا ​​هذه التكنولوجيا إلى السوق".

ويحدد النظام ما إذا كان الشخص يرتدي قناعًا ويصقل الأجزاء التي لم يتم تغطيتها، مثل العيون والمناطق المحيطة بها، للتحقق من هوية الشخص.

وتقول NEC إن التحقق يستغرق أقل من ثانية واحدة وتزعم أن معدل الدقة يزيد عن 99.9%.

ويمكن استخدام النظام عند البوابات الأمنية في مباني المكاتب والمرافق الأخرى، وتقوم شركة NEC أيضًا بتجربة تقنية المدفوعات الآلية في متجر صغير غير مأهول في مقرها الرئيسي في طوكيو.

وامتنعت شركة إن إي سي عن الكشف عن سعر النظام، وتستهدف مبيعات بقيمة 100 مليار ين (970 مليون دولار) في السنة المالية 2021 لأعمالها المتعلقة بالقياسات الحيوية وتحليل الفيديو، والتي تشمل أنظمة تكنولوجيا الوجه.