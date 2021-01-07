شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير ذكاء اصطناعى يختار ألوان المكياج المناسبة ما بين 2000 خيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت شركة مستحضرات تجميل كورية تطبيق يمكنه أن يختار ألوان المكياج التي تناسب البشرة، حيث يحلل تطبيق Color Tailor من Amorepacific وجهك، ويحدد لون أحمر الشفاه الذي سيكمل بشرتك بشكل أفضل، ثم يرسل النتائج إلى جهاز يمزج أنبوبًا مخصصًا منه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تستعرض الشركة نظام Lip Factory الخاص بها الأسبوع المقبل في معرض Consumer Electronic Showcase، وهو المؤتمر التقني السنوي الذي انتقل إلى العالم الافتراضي في ظل وباء كورونا.

يقوم المستخدمون بتحميل صورة لوجههم على تطبيق Color Tailor، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد درجة لون جذابة ما بين أكثر من 2000 مجموعة مختلفة ممكنة.

كما تمزج الماكينة بعد ذلك الأصباغ ومطابقتها لإنشاء منتج مخصص يمكنك شراؤه، وحصل بالفعل هذا النظام بالفعل على جائزة CES للابتكار من قبل، وتم الإشادة به باعتباره أول نظام مصنع ذكي في العالم قادر على تخصيص مكياج الشفاه.

وتهدف الشركة إلى تحسين التكنولوجيا، حيث ستعرض Amorepacific مصنع الشفاه من Color Tailor في معرض CES الافتراضي من 11 إلى 14 يناير، وتعد هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يتم فيها تكريم الشركة بجائزة الابتكار.

وفقًا لـ CES، فإن العامل المميز لسوق مكياج الشفاه، والذي يمثل ربع سوق ألوان المكياج العالمي البالغ 72.2 مليار دولار، هو التحول السريع في الاتجاه.

وفي حين أن الشركات المصنعة تطلق منتجات محدودة، يمكن لـ Lip Factory إنتاج مكياج مخصص باللون المطلوب على الفور.

وجدير بالذكر أنه مع انتشار وباء كورونا وارتداء الكمامات، تراجعت مبيعات مكياج الشفاه في أي مكان من 20 إلى 50%.