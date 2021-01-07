شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه " Overviewer"؟.. تطبيق جديد يسهل للمعلمين اجتماعات Zoom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت العديد من التطبيقات المختلفة مؤخرا مع تصاعد أزمة وباء كورونا، ولعل فئة المعلمين كانوا من بين هؤلاء الذين لجأوا عن غيرهم للتطبيقات بعد تحول الدراسة للوضع الالكترونى، ووجدوا أنفسهم يتعاملون مع الفصل الدراسي عبر Zoom، حيث اكتشفوا بالفعل طرق ذكية لعرض مستندات طلابهم، ولكن يوجد الآن تطبيق مصمم خصيصًا لهذا الغرض (عبر 9to5Mac) دون تعب.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، تم إنشاء تطبيق يسمى Overviewer بواسطة المطور Charlie Chapman، وهو يتيح للمعلمين استخدام كاميرا هواتفهم بسهولة كبديل لعارض المستندات العلوي.

إذا لم يكن لدى معلمك هذه الأجهزة العلوية التي تعرض المستندات خلال الفصل، فيعمل Overviewer كبديل من خلال الاستفادة من ميزة مشاركة الشاشة المضمنة في Zoom والتي تعمل مع أيفون عند توصيله بجهاز كمبيوتر مزود بكابل Lightning، أو لاسلكيًا من خلال AirPlay.

ولا يبدو أن Zoom في الوقت الحالي، يقدم هذه الميزة لمستخدمي Android، حيث يعرض موجزًا من كاميرا هاتفك على الشاشة، مع عدم وجود أي شيء آخر يعترض طريقك، وتوفر الميزة أيضًا القدرة على تشغيل مصباح هاتفك إذا لم يكن وضع الإضاءة لديك مثاليًا، بالإضافة إلى خيار تغيير الكاميرا التي يتم عرضها.

ويشرح مبتكر التطبيق كيف رأى زوجته تستخدم تطبيق الكاميرا المدمج في iOS لفعل الشيء نفسه، وكيف شعرت بالإحباط بسبب النقص من دعم المناظر الطبيعية وجميع الأزرار التي تظهر على الشاشة، لذلك صمم بسرعة تطبيقًا لا يفعل شيئًا سوى إظهار ما تراه كاميرا الهاتف، ويقوم بتدوير التطبيق بالكامل بشكل صحيح بحيث يمكنك مشاركته في المناظر الطبيعية.

وإذا كنت معلمًا، أو كنت تفكر في استخدام آخر للتطبيق، فهو متاح مجانًا على متجر التطبيقات، وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كنت تستخدم جهاز Mac، فسيطلب Zoom إذنًا لتسجيل شاشتك ويجب إعادة تشغيله من أجل مشاركة شاشة هاتفك.