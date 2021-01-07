شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على راتب "تيم كوك" رئيس شركة أبل خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان عام 2020 عامًا لم يسبق له مثيل مع تأثر العالم كله بجائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، كان لشركة أبل عامًا غزيرًا من حيث عمليات الإطلاق وبلغت قيمتها السوقية 2 تريليون دولار، والآن، كشف ملف لدى لجنة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) عن مبلغ المال الذي حققه الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، Tim Cook ، في عام 2020.

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac ، بلغ إجمالي تعويضات "كوك" لعام 2020 حوالي 14.76 مليون دولار، وتشمل حزمة تعويضات كوك، وفقًا لملف هيئة الأوراق المالية والبورصات، حوالى 3 ملايين دولار أمريكي راتب ثابت، و 10.7 مليون دولار أمريكي كتعويض لخطة الحوافز و1.03 مليون دولار أخرى تحت "جميع التعويضات الأخرى".

وقد ارتفعت عائدات كوك السنوية إلى المنزل مقارنة بالعام الماضي عندما جنى 11.5 مليون دولار، ومع ذلك، فقد انخفض الرقم عما جناه في عام 2018 ، والذي كان 15.68 مليون دولار.

وفي ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات، كشفت شركة أبل أيضًا أن كوك على وشك الحصول على جائزة ملكية طويلة الأجل في عام 2021، حيث أشار بيان وكيل أبل في التسجيل "لأول مرة منذ ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2011 ، سيشمل تعويض السيد كوك لعام 2021 على المدى الطويل جائزة الإنصاف، حيث ستعمل هذه الجائزة على مواءمة هيكل حوافز الأسهم المستندة إلى الوقت والقائمة على الأداء بشكل أفضل مع جوائز المسؤولين التنفيذيين الآخرين المعينين لدينا".

كما سيحتفل فى 2021 أيضًا بالذكرى السنوية العاشرة لكوك كرئيس تنفيذي لشركة أبل وتحدث مجلس إدارة الشركة بعبارات متوهجة عنه، حيث "يعتقد مجلس الإدارة أن السيد كوك يجلب ابتكارًا وتركيزًا لا مثيل لهما في دور الرئيس التنفيذي، ويوضح معنى القيادة بقيم ونزاهة، ويقدم باستمرار نتائج مذهلة لمساهمينا."