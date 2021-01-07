شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن لعبة Hitman 3.. التسعير ومتطلبات الكمبيوتر لتشغيل اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر إطلاق لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الثالث Hitman 3 في 20 يناير 2021، حيث ستكون اللعبة متاحة عبر جميع المنصات بما في ذلك PS5 و Xbox Series X و Series S و PS4 و Xbox One و Google Stadia و Nintendo Switch والكمبيوتر الشخصي، وعلى الكمبيوتر الشخصي ، سيتم إطلاق اللعبة ضمن متجر Epic Games حصريًا لمدة 12 شهرًا.





Hitman 3: الطلب المسبق والتسعيراللعبة متاحة بالفعل للطلبات المسبقة في جميع المتاجر، تحتوي اللعبة على نسختين - قياسي وفاخر، إذ يتضمن الإصدار القياسي اللعبة والمواقع وحزمة Trinity ، بينما يقدم الإصدار Deluxe Edition DLC على الإصدار القياسي.





Hitman: تاريخ اللعبةHitman 3 هي الدفعة الثامنة الرئيسية من امتياز Hitman البالغ من العمر 21 عامًا، كذلك فإن Hitman III هو أيضًا الجزء الثالث والأخير من ثلاثية World of Assassinationالجزء الأول من السلسلة - تم إطلاق Hitman في عام 2016 ، ثم تبعه إطلاق Hitman 2 في عام 2018.





Hitman 3: هل يمكن لجهاز الكمبيوتر الخاص بك تشغيل هذه اللعبةأدرج متجر Epic Games Store الحد الأدنى والموصى به من متطلبات الكمبيوتر لتشغيل هذه اللعبة، فإذا كان جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول الخاص بك يلبي على الأقل متطلبات المواصفات الأساسية ، فيمكنه تشغيل اللعبة بسلاسة بمعدلات إطارات مناسبة.