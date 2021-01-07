شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى هواتف أيفون.. كيف تتحقق من التطبيقات التي تتتبع بياناتك الشخصية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل ملصقات الخصوصية مع آخر تحديث iOS 14.3 لمساعدة مستخدمي أيفون على فهم كيفية استخدام بياناتهم الشخصية بواسطة التطبيقات التي يقومون بتنزيلها، وبعد 8 ديسمبر 2020 ، سيتعين على مطوري جميع تطبيقات iOS الالتزام بقواعد الخصوصية الجديدة إذا كانوا يرغبون في دفع تحديث لتطبيقهم.

وبعبارة أخرى، ستحتاج جميع التطبيقات في النهاية إلى جعل المستخدمين يفهمون بوضوح البيانات التي يتم جمعها وكيف يتم ربطها بالمستخدم لإنشاء هوية رقمية، ولعل هذه الميزة متاحة فقط لمستخدمي أيفون، وذلك بفضل أبل، فيما ينتظر أن تطرح جوجل ميزة خصوصية مماثلة، بحسب موقع TOI، وفيما يلى كيفية التحقق من تطبيق iOS الذي يتتبع بياناتك الشخصية.





1.قم بتحديث أيفون الخاص بك إلى أحدث إصدار iOS 14.3تتوفر ملصقات خصوصية أبل الجديدة مع تحديث iOS 14.3. لذلك ، سيتعين عليك الانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج لتحديث جهاز أيفون الخاص بك.





2.بعد التحديث إلى iOS 14.3 ، افتح متجر التطبيقاتبمجرد تشغيل جهاز أيفون الخاص بك بنظام iOS 14.3 ، افتح متجر التطبيقات وابحث عن أي تطبيق تريد تنزيله أو تم تنزيله بالفعل.





3.اضغط على التطبيق لتوسيع الصفحة وانتقل لأسفل إلى قسم خصوصية التطبيقابحث عن أي تطبيق تريد التحقق منه، وقم بتوسيع صفحة وصف التطبيق وانتقل لأسفل إلى قسم خصوصية التطبيق، ثم اضغط على "مشاهدة التفاصيل" للحصول على قائمة مفصلة بالمعلومات الشخصية التي يجمعها التطبيق.





4.انقر فوق "معرفة المزيد" لفهم كيفية تتبع التطبيقات لك بالضبطقامت أبل بتضمين وصف تفصيلي لشرح كيفية استخدام بياناتك، انقر فوق "معرفة المزيد" لفهم كيفية تتبع التطبيقات لك بالضبط.