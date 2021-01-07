شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس يطلق اسم والدته على قارب إنقاذ شركته الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ جيف بيزوس والدته، جاكلين بيزوس، بكشف النقاب عن اسم قارب الإنقاذ الذي يلتقط صواريخ لشركته الفضائية بلو أوريجين والذى أطلق عليه اسم Jacklyn تكريماً لها. في حين تم شراء السفينة التي يبلغ طولها 600 قدم في عام 2018 ، فقد تم تجديدها منذ ذلك الحين، وأعيد تسميتها الآن لوظيفتها الجديدة كمنطقة هبوط عائمة للمرحلة الأولى من صاروخ الرفع من Blue Origin .

نشر بيزوس الأخبار عبر نشر فيديو لوالدته وهي تعمد القارب على حسابه على الإنستجرام.

وفي وقت سابق منحت وكالة ناسا شركة Blue Origin المملوكة لجيف بيزوس عقدا جديدا واختارتها للعمل معا من خلال الصاروخ New Glenn التابع للشركة كمزود محتمل للمهام العلمية، وحصلت Blue Origin على عقد NASA Launch Services (NLS) II الذي يسمح لصاروخها الذي يبلغ ارتفاعه 310 قدمًا والقابل لإعادة الاستخدام بإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية في المدار، وتشغيل الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية.

حقق أغنى أثرياء العالم مكاسب قياسية في عام 2020، في حين أن العديد من الأمريكيين تأثروا اقتصاديًا بسبب جائحة الفيروس التاجي، وينتظرون الآن قرارًا من الكونجرس بشأن ما إذا كانوا سيتلقون شيكًا تحفيزيًا بقيمة 2000 دولار قريبًا كدعم.

وبحسب موقع Business Insider الأمريكى، ففي العام الماضي، زاد جيف بيزوس وإيلون ماسك بشكل جماعي صافي ثروتهما بمقدار 217 مليار دولار العام الماضي، وهو مبلغ يمكن أن يوفر 2000 دولار إلى أكثر من 100 مليون أمريكي.

"جيف بيزوس" أغنى شخص في العالم، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، تبلغ ثروته الآن حوالي 190 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، فيما احتل مؤسس شركة تسلا والرئيس التنفيذي لها "إيلون ماسك" المركز الثاني بحوالي 170 مليار دولار، متجاوزًا "بيل جيتس" رئيس شركة مايكروسوفت