تكنولوجيا: جهاز Galaxy Chromebook 2 الجديد من سامسونج يضم شاشة QLED بسعر منخفض #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج في معرض CES اليوم عن جهاز Galaxy Chromebook 2 الذي ينطلق بشاشة QLED ومستوى تسعير منخفض.

تقدم سامسونج إصدارها الجديد من أجهزة Chromebook اليوم بشاشة QLED تستبدل بها شاشات OLED الشائعة من الشركة، كما ينطلق Galaxy Chromebook 2 بسعر يبدأ من 550 دولار.

ويتميز الجهاز بجودة عرض Full HD، وعمر شحن يصل إلى 14 ساعة، كما أنه أول أجهزة Chromebook التي تنطلق بلوحات quantum dot، كما يتميز بتصميم نحيف بسماكة 0.55 إنش، وتقدم سامسونج الجهاز بألوان الأحمر والفضي، كما تؤكد سامسونج على أن الجهاز يتيمز بتصميم من الألومنيوم، ووزن 1.23 كجم.

أيضاً ينطلق Galaxy Chromebook 2 بشاشة QLED بحجم 13.3 إنش، ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما يدعم محتوى الفيديو HDR، مع أبعاد 16: 9، ونظام تشغيل Chrome OS، ويضم الجهاز بطارية تدعم عمر أطول مقارنة بالإصدار السابق.

كما يدعم Galaxy Chromebook 2 الجيل 10 من معالجات إنتل Intel Core i5، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يتوفر النموذج الرئيسي بمعالج Intel Celeron 5205U، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

ويضم إصدار هذا العام تقنية Smart Amp التي تدعم تعزيز الصوتيات بنسبة 178% من متوسط قدرة مكبر الصوتيات، كما يأتي الجهاز بميزة دعم شبكات WiFi 6، ويضم كاميرة webcam بدقة 720 بيكسل، ويأتي الجهاز بقلم S ، ومن المقرر أن يتوفر Galaxy Chromebook 2 خلال الربع الأول من 2021.

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