تكنولوجيا: جهاز Lavie Mini يعمل كحاسب دفتري ووحدة تحكم في الألعاب #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق في فعاليات CES للعام 2021 اليوم جهاز NEC Lavie Mini الذي يأتي بتصميم صغير الحجم لجهاز حاسب دفتري، والذي يدعم التحول لجهاز ألعاب محمول يحاكي Switch.

أحدث الإبتكارات التي كشف عنها معرض CES هذا العام في جهاز Lavie Mini، الذي يأتي كنموذج أولي لتصميم جديد في أجهزة الحاسب، التي تدعم مهام أكثر من خلال ملحقات مدمجة، ويضم جهاز Lavie Mini شاشة بحجم 8 إنش، ودقة عرض 1900 في 1200 بيكسل.

كما يضم جهاز Lavie Mini الجيل 11 من معالجات إنتل i7-1180G7، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في LPDDR4x بسرعة 4266 ميجاهرتز، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في m.2 SSD، كما يأتي الجهاز باثنان من منافذ USB 3.1 فئة C، مع مستشعر باللمس بديل للوحة التتبع، كما يضم الجهاز لوحة مفاتيح مصغرة بمفاتيح دائرية الشكل.

ويقدم نموذج Lavie Mini رؤية جديدة لعاشقي الألعاب أثناء التنقل، حيث يضم للمستخدم إرفاق وحدات تحكم لاسلكية بالجهاز عبر الإطارات الجانبية للجهاز، والتي تدعم تحول الجهاز لوحدة تحكم في الألعاب تحاكي Switch، وتؤكد لينوفو على أن جهاز Lavie Mini يدعم التثبيت في قاعدة إختيارية مع منافذ USB إضافية ومخرج مخرج HDMI.

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