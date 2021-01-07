تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن Yoga 7 AiO بشاشة قابلة للتدوير مع أجهزة IdeaPad 5G الجديدة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو خلال فعاليات CES للعام 2021 عن جهاز Yoga 7 AiO المميز بشاشة قابلة للتدوير، مع جهاز IdeaPad 5G، وأيضاً جهاز IdeaPad 5 Pro برقاقات AMD.

تقدم لينوفو جهاز الحاسب الكل في واحد Yoga AiO 7 اليوم بشاشة مميزة بحجم 27 إنش، وميزة التدوير بين الوضع الأفقي والرأسي، مع دعم إمالة الشاشة بزاوية 20 درجة.

أيضاً يأتي جهاز Yoga AiO 7 الكل في واحد بميزة الإرسال اللاسلكي المدمجة، والتي تتيح بث محتوى الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية إلى شاشة جهاز Yoga AiO 7، أيضاً أكدت لينوفو على أن التحديثات القادمة ستتيح تحويل الجهاز إلى جهاز تلفاز ذكي.

وتتميز شاشة جهاز Yoga AiO 7 بدقة عرض 4K، مع دعم نسبة 99% من ألوان DCI-P3، ومعايير ألوان Adobe RGB، كما يأتي الجهاز بكاميرة webcam تدعم الفصل عن الشاشة وتتميز بدقة 5 ميجا بيكسل، كما تتميز شاشة الجهاز بحواف أو إطارات فائقة النحافة في الجزء العلوي وجانبي الشاشة.

كما يدعم الجهاز رقاقة معالج AMD Ryzen 7 4800H، وكرت شاشة NVIDIA RTX 2060 لدعم المستخدم بآداء جيد في الكثير من المهام والألعاب، كما يتضمن جهاز حاسب Yoga AiO 7 الكل في واحد ميكروفونات مدمجة، لدعم الأوامر الصوتية لمساعد Alexa الرقمي.

وتقدم لينوفو جهاز Yoga AiO 7 بسعر 1599 دولار على أن يتوفر في السوق الصيني بدءاً من شهر فبراير المقبل.

أيضاً كشفت لينوفو اليوم عن أجهزة IdeaPad 5G الجديدة التي تتضمن جهاز IdeaPad 5G بحجم 14 إنش، ومعالج كوالكوم Snapdragon 8cx.

كما يتميز الجهاز بعمر بطارية يصل إلى 20 ساعة، ويأتي بميزة دعم الإتصالات الخلوية عبر الإتصال بشبكات 5G، أو شبكات 4G LTE في حالة عدم توفر تغطية لشبكات 5G.

ويدعم IdeaPad 5G الإتصال بشبكات WiFi 5، كما يضم شاشة IPS بحجم 14 إنش، ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة سطوغ 300 nits.

أيضاً يدعم الجهاز رقاقة معالج Snapdragon 8cx، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD، كما يأتي هذا الإصدار بدون مروحة داخلية، ويتميز بوزن 1.18 كجم، وسماكة 0.59 إنش، كما يدعم IdeaPad 5G منصة ويندوز على ARM.

أيضاً قدمت لينوفو أجهزة IdeaPad 5 Pro التي تتميز بحجم 16 و14 إنش، مع معالجات إنتل أو AMD، حيث يأتي الإصدار المميز بمعالج إنتل بعنوان IdeaPad 5i Pro، أو الجيل 11 من معالجات إنتل Core i7، بينما تضم نماذج AMD معالجات Ryzen.

أيضاً تأتي الأجهزة بكرت شاشة NVIDIA MX450، بينما يأتي إصدار AMD بحجم 16 إنش بكرت شاشة NVIDIA GeForce RTX، كما تدعم لينوفو الأجهزة بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام في أجهزة إنتل، أو 32 جيجا بايت رام في أجهزة AMD.

ويأتي النموذج المميز بمعالج إنتل وحجم 16 إنش بمنفذ Thunderbolt 4، ومدخل USB-C، واثنان من منافذ USB-A فئة USB 3.1، وفتحة لقاريء بطاقة ذاكرة microSD ومدخل للسماعات، وHDMI.

وتتميز أجهزة لينوفو بأبعاد 16:10 في الشاشة، ويأتي الإصدار المميز بحجم 14 إنش في شاشة IPS بدقة 2.8K، ومعدل تحديث 60hz أو 90hz، كما يأتي الإصدار المميز بحجم 16 إنش بشاشة IPS بدقة 2.5K ومعدل تحديث 120hz.

وتضم أجهزة IdeaPad 5 Pro كاميرات webcam IR لتسجيل الدخول عبر تقنية Windows Hello، ويتوفر IdeaPad 5 Pro بدءاً من شهر مايو بحجم 16 إنش ومعالج AMD في سوق الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 1150 دولار، بينما تنطلق الإصدارات الأخرى في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا بسعر يبدأ من 699 يورو.

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