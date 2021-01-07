تكنولوجيا: إطلاق سماعات Noise Shots NEO 2 اللاسلكية في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Noise، الشهيرة بالأجهزة القابلة للارتداء، سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة الخاصة بها Noise Shots NEO 2 في الهند. وتعتبر هذه السماعات خليفة سماعات Shots Neo التي تم إطلاقها في العام الماضي.

وأهم ما يميز هذه السماعات الجديدة هو أنها تضم وضع زمن انتقال منخفض مخصص لممارسة الألعاب، والذي يقلل زمن الانتقال إلى 65 مللي ثانية.

تحتوي السماعات أيضًا على مشغلات بحجم 6 مم والتي تعد بصوت أعمق وأدق، بالإضافة إلى ميكروفونات MEMS للحصول على وضوح مثالي بالصوت أثناء المكالمات.

كما أنها تدعم اتصال Bluetooth v5.0 ومعيار IPX4 لمقاومة الماء وحمايتها من العرق والمطر. وتعد سماعات الأذن بعمر بطارية يصل إلى 5 ساعات مع السماعات نفسها، وإجمالي 20 ساعة من عمر البطارية مع حافظة الشحن.

وعلاوةً على ذلك، تمنحك السماعات أدوات تحكم ذكية تعمل باللمس على سماعات الأذن، مما يتيح لك إيقاف الموسيقى أو تشغيلها، والتحكم بمستوى الصوت، وتخطي المسارات والرد على المكالمات أو رفضها، وحتى تشغيل مساعد سيري أو جوجل، دون الحاجة إلى إخراج هاتفك من جيبك.

تأتي Noise Shots NEO 2 باللون الأسود والبرتقالي والأزرق والأخضر، وهي تتوفر بسعر 1999 روبية هندية على Amazon.in و gonoise.com.

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