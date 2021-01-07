“تيك توك” يطلق ميزة الواقع المعزز بنظام Lidar

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 07:07 مساءً - منذ 28 دقيقة

اعلن تطبيق التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة ”تيك توك”، عن ميزة جديدة ممثالة لنظيره سناب شات مستفيدا من تكنولوجيا الاستشعار عن بعد، لطرازات iPhone 12 Pro، من خلال ماسح Lidar للواقع المعزز المتضمن بالهاتف، وفق تقرير ”تك كرانش“.

وجاء الإعلان عن الميزة الجديدة من ”تيك توك“، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، مشيرا إلى أنه يشارك الاحتفال بالعام الجديد عبر بالونات افتراضية مماثلة لتلك التي تسقط في ”تايمز سكوير“ عشية رأس السنة.

وبعد العد التنازلي، تسقط الكرة وتنفجر لتمتلئ الغرفة بقصاصات ملونة، بالإضافة إلى ظهور علامة ”2021“ في الهواء، بفضل مستشعر LiDAR الجديد في الهاتف.

ويعتبر كل من iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max الطرازين الوحيدين في تشكيلة أبل الجديدة اللذين يتميزان بتكوين كاميرا ثلاثية بمستشعر LiDAR (على غرار تلك المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة) المصممة لتطبيقات الواقع المعزز.

وكانت أبل قد أطلقت التقنية الجديدة لأول مرة مع الآيباد برو 2020.

وتعمل تقنية LiDAR، من خلال إرسال الأشعة تحت الحمراء لقياس مسافة الأشياء، مما يسمح للجهاز بإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد دقيقة للمشهد، كما تستخدم تلك التقنية بشكل متزايد في قطاع السيارات ذاتية القيادة.

ووفقا لـ“تيك توك“، سيُطرح الفلتر الجديد على مستوى العالم باستثناء عدد قليل من البلدان، إلى جانب عزم التطبيق الصيني تقديم المزيد من التأثيرات باستخدام ماسح LiDAR في عام 2021، وذلك بحسب “ارم نيوز”.