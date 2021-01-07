سوني تبيع الشاشات المعيارية Crystal LED

دبي - يزن راشد - بدأت شركة سوني ببيع سلسلة شاشات العرض المعيارية Crystal LED، التي تستهدف التطبيقات الاحترافية، بما في ذلك الإنتاج الافتراضي لمجموعات الأفلام الرقمية.

وتعد شاشات العرض جزءًا من خط Crystal LED من سوني، وهي لوحات معيارية تستخدم MicroLED، وقد تم تسويقها سابقًا على أنها تُستخدم للافتات.

وتعني تقنية الشاشة أنه يمكنك عمل شاشات ضخمة باستخدام مجموعة من اللوحات المتصلة بوحدة تحكم، وهي ميزة مفيدة إذا كنت تحاول إنشاء مجموعة افتراضية من شاشات العرض.

ويتكون خط Crystal LED من سلسلتين، بحيث تتميز سلسلة C بالتباين العالي، بينما تتميز سلسلة B بالسطوع العالي.

وتندرج الشاشات التي تم الإعلان عنها اليوم بصفتها جزء من سلسلة B الجديدة، ويتم تسويقها على أنها مفيدة لإنتاج الأفلام، إذ إنها تتضمن طلاء مضاد للانعكاس، وهي ساطعة.

وذكرت شركة سوني أن السلسلة B تم تطويرها بالتعاون مع Sony Pictures Entertainment لتعكس احتياجات الإنتاج.

وتم تجهيز الشاشات بمعالج جودة الصورة المطور حديثًا من سوني X1 for Crystal LED لتوفير التعبير الأمثل للصورة وتضمين تقنية Crystal LED نفسها المستخدمة في تلفزيونات Bravia.

وتشمل الميزات القدرة على عرض الصور ذات النطاق الديناميكي العالٍ والمعدلات العالية للإطارات التي تصل إلى 120 إطارًا في الثانية والأبعاد الثلاثية المجسمة، كما أنها دون مروحة لتشغيل أكثر هدوءًا.

وتقول سوني: إنها تستطيع العمل بسطوع يصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع الواحد، وبالمقارنة، فإن شاشة Pro Display XDR من آبل تعمل بسطوع يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع الواحد.

وتتمثل إحدى فوائد إنشاء الخلفية من شاشات العرض في أن الضوء الذي ينبعث منها يجعل من السهل إقناع الجمهور بأن الممثلين موجودين.

وتكون الخلفية مسطحة في مجموعات الشاشات الخضراء التقليدية، وعليك أن تضيء الممثلين كما لو كانت الخلفية موجودة، لكن عند استخدام شاشات سوني، تكون الخلفية موجودة وتوفر الضوء.

وتخطط سوني لإتاحتها في الصيف، لكنها لم تصدر سعرًا بعد، وبالنظر إلى أن هذه المنتجات من الدرجة الاحترافية، فمن المحتمل أن يكون سعرها مرتفع جدًا، وحتى لو لم تشتري واحدة، فقد تشاهد قريبًا الأفلام والعروض المنتجة باستخدامها.