عملة بيتكوين قد ترتفع إلى 146 ألف دولار

دبي - يزن راشد - أذهل صعود عملة بيتكوين الملحوظ إلى ما بعد 30 ألف دولار وول ستريت، ويعتقد أحد أكبر البنوك الاستثمارية الأمريكية أن العملة الرقمية يمكن أن تستمر في الصعود.

وحدد JPMorgan سعرًا جريئًا طويل الأجل لعملة بيتكوين، مدعيًا أن العملة المشفرة يمكن أن ترتفع إلى 146 ألف دولار لأنها تنافس الذهب بصفتها عملة بديلة.

لكن هناك مشكلة، إذ تبلغ القيمة السوقية لعملة بيتكوين – المحسوبة بضرب السعر في العدد الإجمالي للعملات المعدنية المتداولة – حاليًا أكثر من 575 مليار دولار.

ووفقًا لبنك JPMorgan، يجب أن ترتفع بمقدار 4.6 مرة لتتوافق مع 2.7 تريليون دولار من استثمارات القطاع الخاص في الذهب.

ولكي تصل القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى هذا المستوى، يجب أن تنخفض تقلبات أسعارها بشكل كبير لمنح المستثمرين المؤسسيين الثقة المطلوبة للقيام بمراهنات كبيرة.

وتشتهر العملة الرقمية بتقلبها الشديد، إذ هبطت بشكل حاد يوم الاثنين لفترة وجيزة إلى ما دون 30 ألف دولار بعد أيام فقط من وصولها إلى هذا المستوى.

وكتب المحللون الاستراتيجيون في JPMorgan: هذا الاتجاه الصعودي طويل الأجل المستند إلى معادلة القيمة السوقية لعملة بيتكوين مقابل الذهب لأغراض الاستثمار مشروط بتقلب عملة البيتكوين مع تقلبات الذهب على المدى الطويل.

ويختلف الارتفاع الحالي لعملة بيتكوين اختلافًا ملحوظًا عن فقاعة أواخر عام 2017 التي جعلتها تقترب من 20 ألف دولار، لتهبط إلى 3122 دولار في العام التالي، وذلك لأن المستثمرين بدأوا بالشراء، ويُنظر إلى هذا على أنه تعزيز ثقة مهم للأصل الرقمي.

ويرى المشككون أن ارتفاع عملة بيتكوين لعام 2020 – الذي شهد تقدمًا بأكثر من 300 في المئة – يذكرنا بحركة السوق لعام 2017، ويرونها كأصل مضاربة بلا قيمة جوهرية، كما أنها تعتبر فقاعة من المحتمل أن تنفجر في مرحلة ما.

ومع ذلك، يقول JPMorgan: ليس هناك شك في أن التدفق المؤسسي إلى بيتكوين هو ما يميز 2020 عن 2017، ومن غير المحتمل أن يحدث تقارب في التقلبات بين بيتكوين والذهب بسرعة، ويستغرق ذلك عدة سنوات.

وأضاف: يعني هذا أن السعر المستهدف النظري لعملة بيتكوين فوق 146 ألف دولار يجب اعتباره هدفًا طويل الأجل، وبالتالي هو هدف سعري غير مستدام لهذا العام.

ويستخدم العديد من المستثمرين المؤسسيين أدوات استثمار، مثل Grayscale Bitcoin Trust، بصفتها وسيلة لشراء العملة الرقمية.

ووفقًا لبنك JPMorgan، فقد تدفق أكثر من 3 مليارات دولار إلى Grayscale Bitcoin Trust منذ منتصف شهر أكتوبر بينما تراجعت صناديق الذهب المتداولة في البورصة بمقدار 7 مليارات دولار.