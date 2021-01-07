سامسونج تستعرض مشاريع C-Lab في CES

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة سامسونج أنها تستعد لعرض مشاريع وتجارب C-Lab في CES 2021 من 11 إلى 14 يناير، وهي تعكس هذا العام واقع البقاء في المنزل بسبب الوباء.

وتكشف سامسونج النقاب عن أربعة مشاريع قيد التنفيذ من برنامجها الداخلي C-Lab Inside، كما تشارك في هذا الحدث سبعة عشر شركة ناشئة مدعومة من C-Lab Outside، وهو برنامج تسريع الشركات الناشئة من سامسونج.

ويتم عرض أربعة مشاريع تخدم أنماط حياة المستهلك الفريدة من برنامجها الداخلي C-Lab Inside، الذي بدأ في عام 2012، وهو برنامج احتضان داخلي للأفكار يشجع ويرعى الأفكار المبتكرة من موظفي سامسونج.

وتركز مشاريع C-Lab Inside هذا العام على المنتجات والخدمات الشخصية التي تلبي أنماط الحياة المتنوعة.

المشاريع في C-Lab Inside:

EZCal: تطبيق محمول يقوم تلقائيًا بمعايرة جودة صورة تلفزيون. Air Pocket: جهاز محمول لتخزين الأكسجين يمكنك ارتداؤه بصفته قناع على وجهك. Scan & Dive: جهاز إنترنت الأشياء من أجل تصنيف الأقمشة والتوصية بالعناية المثلى. Food & Sommelier: خدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعثور على أفضل أنواع الطعام.

وأسست سامسونج برنامج C-Lab Outside في شهر أكتوبر 2018 لتنشيط النظام البيئي للشركات الناشئة في كوريا الجنوبية.

ويتم تزويد الشركات الناشئة المسجلة في برامج C-Lab Outside بمساحة عمل مكتبية، وتوجيه الخبراء من موظفي سامسونج، وفرص للمشاركة في معارض تكنولوجيا المعلومات العالمية، وعلاقات المستثمرين، والدعم المالي.

المشاريع في C-Lab Outside:

Medipresso: حل الرعاية الصحية مع توصيات الفحص الصحي. Deeping Source: التعلم العميق الآمن الجديد باستخدام الذكاء الاصطناعي المجهول الهوية. Dabeeo: تقنية تحديد المواقع الداخلية القائمة على الرؤية الحاسوبية. Bitbyte: خدمة سمة لوحة المفاتيح التي تتضمن أحرف تتفاعل مع نص الإدخال. Classum: منصة تعليمية تفاعلية مع أدوات الاتصال والإدارة. Flexcil: خدمة تدوين الملاحظات الرقمية التي تتيح تحرير ملف PDF بسهولة باستخدام إيماءات القلم. Catch It Play: منصة لتعلم اللغة مع عوامل التحفيز المختلفة. 42Maru: منصة فهم القراءة الآلية التي تجيب على الأسئلة بناءً على فهمها للغة الطبيعية. Flux Planet: إنشاء الصورة الرمزية الواقعية من خلال المسح الضوئي الثلاثي الأبعاد. Thingsflow: روبوتات الدردشة الكتابية للعناية العقلية القائمة على التكهن. Counter Culture Company: خدمة تدريب K-pop عبر الإنترنت. Salin: منصة تعاونية وتعليمية عبر الإنترنت تعتمد على 5G و XR. Lillycover: منشأة إنتاج مستحضرات التجميل الشخصية على نطاق صغير. SIDHub: معقم لتنقية الهواء يقلل من الفيروسات والغبار الفائق الدقة. Magpie Tech: جهاز kiko لإدارة النمو الأطفال والقياسات الذكية للطول والوزن. WATA: خدمة تحديد المواقع بدقة عالية باستخدام مستشعرات الهواتف الذكية. Designovel: تصميم الأزياء باستخدام صور الذكاء الصناعي.

وبالنظر إلى قلة الفرص التي أتيحت للشركات الناشئة للمشاركة في معارض الصناعة الشخصية وسط الوباء في عام 2020، تدعم سامسونج المشاركة الافتراضية للشركات الناشئة في معرض CES لهذا العام لمساعدتها على جذب المستثمرين والمشترين المحتملين.

كما تشارك في معرض CES لأول مرة هذا العام الشركات الناشئة المحلية التي احتضنتها سامسونج بالتعاون مع مركز Daegu للاقتصاد الإبداعي والابتكار ومركز Gyeong-buk للاقتصاد الإبداعي والابتكار.