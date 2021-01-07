تلفزيونات سامسونج تحصل على تقنية Mini LED

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة سامسونج عن أجهزة التلفاز الجديدة الرائدة لعام 2021 بدقة 8K و 4K HDR، التي تنتقل إلى نظام الإضاءة الخلفية الأكثر دقة الذي يستخدم تقنية Mini LED لتحسين التباين والجودة بالمقارنة مع أنظمة التعتيم المحلية ذات المصفوفة الكاملة السابقة.

ويتم وصف أحدث التطورات في Mini LED على أنها Neo QLED وتتوفر بعدة مستويات مختلفة في تشكيلة 2021، وهناك نموذجان بدقة 8K هما: QN900A و QN800A، إلى جانب ثلاثة نماذج بدقة 4K: هي QN95A و QN90A و QN85A.

وتقول سامسونج: إن مصابيح LED في هذه التلفزيونات أصغر بما يصل إلى 40 مرة من تلك الموجودة في المجموعات المتضمنة أنظمة التعتيم المحلية ذات المصفوفة الكاملة السابقة، حيث تحصل على بضع عشرات من المناطق التي تضيء وتخفت وفقًا لما يحدث على الشاشة.

وينتج عن تعبئة المزيد من مصابيح LED في مساحة أصغر إضاءة خلفية أكثر دقة من شأنها أن تقلل بشكل كبير من التفتح، وهو تأثير الهالة الذي يمكنك رؤيته أحيانًا حول الأجسام الساطعة على خلفية مظلمة ضمن أجهزة تلفزيون LCD عند انتقال الضوء إلى منطقة تعتيم مختلفة.

وتهدف أجهزة تلفزيون QLED لعام 2021 من سامسونج أيضًا إلى جعل الحياة أسهل للاعبين الذين اشتروا حديثًا أجهزة Xbox Series X أوXbox Series S أو PlayStation 5.

ويوجد شريط ألعاب جديد مع وصول سريع إلى إعدادات، مثل: معدل التحديث ونسبة العرض إلى الارتفاع وما إلى ذلك.

ويتم دعم كل وظائف HDMI 2.1، إلى جانب دقة 4K بمعدل 120 هرتز، ومعدل التحديث المتغير، ووضع وقت الاستجابة المنخفض التلقائي، و eARC.

وتجلب سامسونج نسب 21:9 و 32:9 الواسعة جدًا من شاشات الألعاب إلى شاشة التلفزيون حتى تتمكن من الحصول على عرض أكثر شمولاً لكل ما يحدث.

وبالنسبة لجودة الصوت، تبني سامسونج المزيد من برامج تشغيل السماعات في أجهزة تلفزيون 2021 لما تسميه صوت تتبع الكائن.

وتحلل أجهزة التلفزيون المشاهد وتحاول أن تجعلها تبدو وكأن الصوت يأتي مباشرة من المصدر عبر الشاشة ويتحرك معه.

وهناك ميزة SpaceFit Sound الجديدة التي تستخدم ميكروفونًا مدمجًا في أجهزة التلفزيون لتحليل صوتيات الغرفة وتطبيق أفضل إعدادات الصوت تلقائيًا.

ولا توجد معلومات عن الأسعار أو التوفر لأي من أجهزة تلفزيون Neo QLED حتى الآن، لكن من المتوقع سماع المزيد من المعلومات حولها في الربيع