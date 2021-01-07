“المدرب الذكي”… ميزة من “سامسونغ” لأجهزة التلفزيون الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 05:12 مساءً - منذ 53 دقيقة

ميزة جديدة اضافتها شركة ”سامسونغ“ الى إصداراتها الجديدة من أجهزة التلفزيون تسمى ”المدرب الذكي“ إذ يمكن للمستخدمين تتبع نشاطهم خلال ممارسة التمارين الرياضية، عبر كاميرا اختيارية للمساعدة في حساب كل تمرين رياضي وتحليله.

وتأتي الميزة الجديدة كجزء من تطبيق Samsung Health الذي أطلقته ”سامسونغ“ خلال العام الماضي، ومن المقرر أن تقدم الميزة الجديدة لأجهزة Q70A والإصدارات اللاحقة.

وتقوم ميزة المدرب الذكي الجديدة بتتبع الوضع وتحليله، تماما مثل المدرب الشخصي، وأثناء التمرين وبعده توفر ميزة المدرب الذكي تعليقات وتساعدك في حساب عدد التمارين، وتقدر السعرات الحرارية التي تم حرقها.

ويتطلب عمل هذه الميزة إرفاق ملحق الكاميرا بالشاشة، لدعم النظام في التعرف على المستخدم، دون أن يحتاج إلى معدات إضافية في أجهزة التلفزيون.

وبحسب ما ورد، يعرض المدرب الذكي مدربا مدعوما بالذكاء الاصطناعي عبر الشاشة اليسرى، وصورة للمستخدم عبر الشاشة اليمنى؛ ما يسمح له بفحص وضعه، وإحصاء عدد التمارين، وتلقي التعليقات في الوقت الفعلي حول أدائه، تماما كما لو كنت في فصل تدريب شخصي.

وأكدت ”سامسونغ“ أن ميزة المدرب الذكي تعمل مع نحو 24 مقطع فيديو للتمارين عند إطلاقها، من شركاء، مثل: Jillian Michaels و Obe Fitness و barre3.

في الوقت نفسه، تعمل ”سامسونغ“ على توسيع الفكرة بشكل أفضل والاستفادة منها بشكل أكبر خاصة في ظل الظروف الراهنة، وبما أن ممارسة الرياضة في المنزل أصبحت أكثر شيوعا لدى الكثيرين، وذلك بحسب “ارم نيوز”.