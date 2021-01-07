تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن جهازها اللوحي Tab P11 الذي يستهدف العائلة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو اليوم خلال فعاليات CES للعام 2021، عن جهاز Tab P11 اللوحي بنظام الأندوريد، الذي تستهدف به دعم العائلة، مع سعر 230 دولار.

ينطلق جهاز Tab P11 اللوحي اليوم بشاشة IPS LCD بحجم 11 إنش بدقة 2K أو 2000 في 1200 بيكسل بخاصية اللمس، والتي تدعم نمط Eye Care لراحة العين من إنبعاثات الضوء الأزرق، كما يتميز تصميم الجهاز اللوحي بنغمات مزدوجة في الألوان بين اللون الرمادي والرمادي البلاتيني، مع هيكل معدني من الألومينوم.

أيضاً يأتي جهاز Tab P11 اللوحي بعمر شحن يصل إلى 15 ساعة، مع نمط مخصص من جوجل لتصفح الأطفال لحماية أفضل، أيضاً يتضمن الجهاز كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يأتي بنمط لحماية خصوصية المستخدم.

كما يضم الجهاز اللوحي عدد 4 من المكبرات الصوتية ستريو، مع تقنية Dolby Atmos، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 662، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وتقنية كوالكوم FastConnect، كما يتوافق في العمل مع لوحة مفاتيح خارجية أو قلم stylus.

ويأتي جهاز Tab P11 اللوحي من لينوفو بمستوى تسعير جيد يصل إلى 230 دولار، على أن ينطلق للبيع لاحقاً هذا الشهر على موقع الشركة.

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