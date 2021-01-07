تكنولوجيا: سامسونج تطلق جهاز تحكم عن بُعد جديد يدعم منفذ C والشحن الشمسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سوف يتم الإعلان رسميًا عن العديد المنتجات الجديدة خلال مؤتمر CES 2021، ومع ذلك، هناك بالفعل عدد كبير من التسريبات والتنبؤات بخصوص بعض المنتجات.

فوفقًا لتقرير حديث، أصدرت شركة سامسونج جهاز تحكم عن بُعد جديد لمجموعة Neo QLED TV لهذا العام. ويأتي جهاز التحكم عن بعد هذا بمظهر بسيط ومعاصر مع تصميم صديق للبيئة.

فعلى ما يبدو، توجد لوحة شمسية بالجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد بدلاً من بطارية AAA التقليدية. ولكن السؤال هنا، ماذا سيحل محل البطارية التقليدية إن لم يكن هناك بطارية ليثيوم مدمجة؟

وفقًا للشركة، يمكن أن تدوم هذه البطارية لمدة عام واحد. فيحتوي الجزء الخلفي من جهاز التحكم على منفذ من النوع C، وباستخدام هذا المنفذ يمكن للمستخدمين شحن بطارية الجهاز.

وقالت سامسونج إنه على الرغم من أن بطاريات AAA لأجهزة التحكم عن بُعد تدوم عادةً لفترة طويلة، إلا أن المستخدمون سيظلون بحاجة إلى استبدالها، وهو أمر ضار للبيئة. وللإشادة بموضوع التنمية المستدامة في عام 2021، قامت سامسونج بتصنيع جهاز التحكم عن بعد هذا لـ Neo QLED.

بالنسبة لسامسونج، يعد هذا الجهاز مناسب جدًا ومحافظ على البيئة بشكل كبير. وإذا قام الجميع باستبدال أجهزة التحكم عند بُعد بجهاز كهذا، فسيتم تقليل 20 مليون من نفايات بطاريات AAA بالعالم.

هذا الجهاز مصنع من مواد متجددة، وستقوم الشركة بإضافته مع جميع أجهزة QLEDs الجديدة.

المصدر

اعلان





