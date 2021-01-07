تكنولوجيا: تسريب كبير بخصوص هاتف Mi 11 Lite من شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد سبق وأعلنت شركة شاومي عن الإصدار القياسي من هاتف Mi 11 في الأسبوع الماضي، وبعدها أشارت توقعات بأنه سيتم الإعلان عن إصدار Pro في وقت ما بشهر فبراير. ولكن ماذا عن إصدار Lite؟

حسنًا، بفضل تسريب كبير صدر اليوم، فقد تمكنا من الحصول على فكرة أكبر وأدق عن Mi 11 Lite بما في ذلك غالبية مواصفاته.

من الجهة الخلفية، يوجد إعداد كاميرا ثلاثي بتصميم مختلف قليلاً عن Mi 11. فسيكون المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجابكسل بينما من المتوقع أن يأتي المستشعران الآخرين بدقة 8 ميجابكسل و 5 ميجابكسل.

ومن المحتمل أن تكون وحدة 8 ميجابكسل مخصصة للتصوير فائق الدقة، في حين من المحتمل أن تكون وحدة 5 ميجابكسل مخصصة لمستشعر العمق.

يشير الفيديو المسرب أيضًا أن سعر الهاتف سيبدأ من 350 دولار، ومن المحتمل أن يكون متاح في وقت ما في شهر مارس تقريبًا.

ونظرًا لأن المعلومات المسربة تأتي من مصدر فيتنامي، فمن المحتمل أيضًا أن يكون السعر والتوافر في السوق الفيتنامي.

المصدر

اعلان





