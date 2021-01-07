علوم وتكنولوجيا

سياسة خصوصية جديدة من واتساب.. ستلزمك بهذه الشروط

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 03:16 مساءً - منذ 54 دقيقة
واتساب

واتساب

بدأ تطبيق واتساب رسمياً بإرسال إشعارات للمستخدمين لطلب الموافقة على اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية الجديدة، من أجل الاستمرار في تقديم الخدمة لهم.

فقد غيّر تطبيق واتساب اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية الخاصة به وإرشادات حماية البيانات، ما يعني ان كل من ضغط على زر الموافقة سمح لواتساب بمشاركة البيانات مع تطبيق فيسبوك وهو أمر أصبح إلزامياً لمستخدمي التطبيق، وفي حال عدم القبول ستفقدون قدرة الوصول إلى حساباتكم.

وتنصّ السياسة المحدّثة على أن واتساب قد يرسل لكم مواد تسويقية حول شركات تابعة لفيسبوك، وستستخدم بياناتكم التي تم جمعها من التطبيق وخدمات فيسبوك الأخرى لاقتراح المحتوى وتوصيات الأشخاص والإعلانات جنبًا إلى جنب مع تحسينات الخدمة.

ويأتي التغيير لمساعدة واتساب على الاندماج بشكل أفضل مع تطبيقات فيسبوك المتعددة وهي فيسبوك، واتساب، وإنستغرام، وماسنجر، كتطبيق واحد قوي في النهاية.

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا