تكنولوجيا: رسميًا: الكشف عن هاتف Realme V15 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme اليوم عن هاتف realme V15 5G، أحدث هاتف ذكي لها ضمن مجموعة هواتف الفئة المتوسطة الداعمة لشبكة الجيل الخامس في الصين.

وحسبما ورد، فإن المواصفات الرئيسية للهاتف تضم شاشة Super AMOLED من صنع شركة سامسونج بحجم 6.5 بوصة ودقة 2400 × 1080 بكسل مع معدل تحديث 180 هرتز. وتشغل الشاشة حوالي 90.8% من حجم الجهاز، وهي تضم مستشعر لبصمة الأصبع مدمج بها.

وبالنسبة لبقية المواصفات، يعمل الهاتف بواسطة معالج MediaTek Dimensity 800U بدقة تصنيع 7 نانومتر ويحتوي على تكوين ذاكرة بسعة 6 جيجابايت/8 جيجابايت للذاكرة العشوائية و128 جيجابايت للذاكرة الداخلية.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android 10 المستند إلى واجهة مستخدم realme UI الخاصة بالشركة.

أما عن الكاميرات، فيحتوي V15 5G على إعداد كاميرا ثلاثي من الخلف والذي يشمل كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.3، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ومن الأمام، يوجد كاميرا بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

وعلاوة على ذلك، يحزم الهاتف بطارية بسعة 4310 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 50 واط والذي يمكنه شحن الهاتف لـ 100٪ خلال 57 دقيقة.

يأتي Realme V15 5G باللون المرجاني والأزرق والفضي ويبلغ سعره 1399 يوان (216 دولار أمريكي) لإصدار 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، في حين يصل إصدار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 1999 يوان (309 دولار أمريكي).

يتوفر الهاتف حاليًا للطلب وسيتم طرحه للبيع في الصين اعتبارًا من 14 يناير.

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