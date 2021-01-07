تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy M02s بسعة كبيرة للبطارية وسعر 122 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسمياً اليوم عن أحدث إصدارات الشركة منخفضة التكلفة Galaxy M02s، الذي ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، مع سعر 122 دولار.

يتميز هاتف Galaxy M02s بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD Plus، كما تتميز الشاشة بتصميم Infinity-V مع نتوء للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

كما يضم هاتف Galaxy M02s رقاقة معالج Snapdragon 450، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت للنموذج الرئيسي، أو ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 1 تيرابايت في microSD.

ويضم هاتف Galaxy M02s كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وتصوير macro.

أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، ومنفذ USB-C، كما يدعم اثنان من شرائح SIM، ويدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، والبلوتوث 5.0، وWi-Fi 802.11 b/g/n، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، كما ينطلق بواجهة One ونظام تشغيل Android 10 بسعر 122 دولار للنموذج الرئيسي.

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