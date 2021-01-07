تكنولوجيا: ابل تكشف عن إصدارها المحدود من سماعة AirPods Pro اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل عن إصدارها المحدود من سماعة AirPods Pro اللاسلكية، والذي يقدم من الشركة للمستخدمين إحتفالاً ببداية العام الجديد، وتنطلق لأسواق محدودة في آسيا.

مع بداية عام الثور أو Ox وفقاً للتقاليد الصينية أو الآسيوية، تقدم شركة ابل إصدارها المحدود AirPods Pro Ox الذي يأتي بنقش لرمز عام الثور على حافظة الشحن، والذي يقدم من الشركة إحتفالاً بالعام القمري الجديد في أسواق الصين، وهونج كونج، وسنغافورة، وتايوان إلى جانب ماليزيا.

وتقدم ابل الإصدار المحدود من سماعة AirPods Pro Ox اللاسلكية بنفس مستوى التسعير الذي جاء به الإصدار الأصلي في الأسواق، حيث تتوفر في السوق الصيني بسعر 310 دولار.

ولقد أشار متجر ابل أن الإصدار المحدود من سماعة AirPods Pro Ox يتوفر بعدد 25400 وحدة فقط، حيث من المقرر أن تتوفر 11480 وحدة من السماعات عبر منافذ البيع، و13920 وحدة تباع عبر الإنترنت.

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