تكنولوجيا: إنتل تستخدم تقنية RealSense لتعزيز أنظمة التعرف على الوجه #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه شركة إنتل خلال الفترة القادمة لإستخدام تقنية RealSense لتعزيز أنظمة التعرف على الوجه لتقدم آداء أفضل وأكثر دقة.

تتجه شركة إنتل لإستخدام تقنية كاميرة RealSense لإستشعار العمق في أنظمة جديدة خلال الفترة القادمة، حيث قامت إنتل بدمج التقنية بشبكة عصبية لتطوير أنظمة التعرف على الوجه، حيث تدعم الأنظمة الوصول إلى الأقفال الذكية وأجهزة الصرف الآ’لي بآداء سريع جداً.

ويحاكي آداء تقنية إنتل RealSense ما قدمت ابل في تقنية كاميرة Face ID، حيث تعمل تقنية التعرف على الوجه RealSense ID على مسح ملامح الوجه بدقة أعلى، على أن يتكيف النظام لاحقاً مع ملامح الوجه لدعم آداء أسرغ قي التعرف على الوجه.

كما تشير إنتل إلى أن نظام RealSense ID سيعمل على إدراك التغييرات التي تطرأ على وجه المستخدم، مثل إرتداء النظارات على سبيل المثال.

أيضاً من المقرر أن تعمل تقنية إنتل RealSense ID على التوافق مع ظروف الإضاءة المختلفة، كما تدعم التقنية التعرف على الوجه في أقل من ثانية، وتتوافق مع ألوان وظلال البشرة، ودعم التمييز بكفاءة بين أصحاب البشرة الداكنة.

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