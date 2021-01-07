شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. طريقة مزامنة علامات تبويب Microsoft Edge عبر أجهزة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مايكروسوفت تحديثًا من جانب الخادم لمتصفح الإنترنت الخاص بها - Microsoft Edge - والذي سيمكن مستخدميها من الوصول إلى نفس علامات التبويب عبر عدة أجهزة مختلفة، لكن للقيام بذلك، يجب على المستخدم تسجيل الدخول إلى متصفح Microsoft Edge وتشغيل المزامنة.

إذا كنت تتساءل عن كيفية مزامنة علامات التبويب وسجل التصفح على Microsoft Edge عبر أجهزتك، فهذا ما عليك القيام به، بحسب موقع TOI التقني كما يلى:

**مزامنة حسابك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

1. حدد صورة الملف الشخصي في شريط مهام المتصفح.

2. حدد إدارة إعدادات الملف الشخصي> المزامنة> تشغيل المزامنة.

إذا رأيت خيارًا لتسجيل الدخول ، فتابع إلى الخطوة التالية، ملاحظة: إذا رأيت إدارة إعدادات الملف الشخصي ، فهذا يعني أنك سجلت الدخول بالفعل.

3.حدد تسجيل الدخول واختر حسابًا أو أدخل تفاصيل حسابك. حدد متابعة.

4. حدد مزامنة عندما يتم سؤالك عما إذا كنت تريد مزامنة حسابك.

يؤدي هذا إلى مزامنة المفضلة وكلمات المرور وبيانات التصفح الأخرى عبر الأجهزة التي تستخدمها مع هذا الحساب، ملاحظة: إذا اخترت مزامنة المفضلة، فستتم أيضًا مزامنة أي علامات تبويب قمت بوضعها جانبًا مسبقًا.

5. للتبديل إلى حساب آخر، انقر فوق صورة ملف التعريف الخاص بك، ثم قم بإضافة أو تحديد ملف تعريف آخر





** مزامنة حسابك على جهازك المحمول

1.افتح تطبيق Microsoft Edge.

2.حدد حسابًا وقم بتسجيل الدخول، باتباع المطالبات.

3.حدد الإعدادات والمزيد ثم حدد صورة ملف التعريف الخاص بك.

4.ضمن إعدادات المزامنة، انقر فوق مزامنة ثم قم بتبديل المزامنة إلى وضع التشغيل.