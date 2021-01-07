تكنولوجيا: LG تطلق تحديث جديد لسلسلة أجهزة Gram بميزة دعم معايير Intel Evo في معرض #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة LG التحديث الجديد لأجهزة الحاسب المحمول Gram خلال فعاليات CES للعام 2021، والتي تأتي بتصميم نحيف وخفيف الوزن، وتدعم معايير Intel Evo.

كُشِف عن جيل جديد من أجهزة LG Gram خلال فعاليات CES 2021، حيث تنطلق الإصدارات الجديدة بأبعاد 16:10 في الشاشات، مع معايير Intel Evo التي تؤكد على عمر أطول للبطارية، مع شحن سريع، وتنشيط بإستجابة سريعة في أجهزة الحاسب.

كما تتميز أجهزة LG Gram لهذا العام بتصميم نحيف للإطارات في الإتجاهات الأربعة للشاشة، ولقد قدمت LG خلال الفعاليات كلاً من أجهزة LG gram 17 بنموذج رقم 17Z90P، و LG gram 16 بنموذج رقم 16Z90P، و LG gram 14 بنموذج رقم 14Z90P، إلى جانب جهاز LG gram المتحول 2 في 1 بحجم 16 إنش وبنموذج رقم 16T90P، وLG gram المتحول 2 في 1 بحجم 14 إنش وبنموذج رقم 14T90P.

وتتميز أجهزة LG Gram بحجم 16 و 17 إنش بقدرة بطارية 80Wh، لعمر شحن يصل إلى 19.5 ساعة، بينما تأتي الإصدارات الأصغر بقدرة بطارية 72Wh، ووزن 1 كجم في الإصدار المميز بحجم 14 إنش، و1.35كجم للإصدار المميز بحجم 17 إنش.

أيضاً تنطلق أجهزة LG Gram بالجيل 11 من معالجات Intel، مع كروت الشاشة Iris، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام، كما تدعم الأجهزة مسح بصمات الأصابع، وتأتي الإصدارات المميزة بتصميم 2 في 1 مع دعم stylus Wacom AES 2.0، ومن المتوقع أن تكشف LG عن سعر الأجهزة وموعد توفرها في الأسواق خلال الفترة القادمة.

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