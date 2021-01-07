تكنولوجيا: سوني تعود بشاشات Crystal LED كواجهة إفتراضية في فعاليات معرض #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت سوني لوحات شاشة Crystal LED للمرة الأولى خلال عام 2012، واليوم تعود بلوحات الشاشة من جديد في فعاليات معرض CES للعام 2021 كخلفية إفتراضية بدون حواف وبحجم جدار كامل.

قدمت شركة سوني لوحات Crystal LED خلال 2012 إلا أنها لم تكن المنافس الأفضل لشاشات OLED، ومن جديد تعود سوني بلوحات شاشة Crystal LED التي تحاكي تقنية سامسونج MicroLED.

ولقد تم بناء لوحات شاشة Crystal LED في فعاليات معرض CES للعام 2021 بحجم جدار كامل، حيث قامت سوني بتجميع لوحات الشاشة في أجزاء لتكوين جدار كامل لشاشة بدون حواف تعمل كخلفية إفتراضية تحاكي المستخدمة في The Mandalorian.

وتعد شاشة سوني Crystal LED من الشاشات الإحترافية حيث قدمت الشركة سلسلة C و B، مع تباين مرتفع يصل إلى 1000000:1، وسطوع أعلى، ولقد قدمت سلسلة B قدرة 1800 cd/m2، حيث تعمل كخلفية إفتراضية في إستديو سوني دون أن تظهر إنعكاسات، بينما يمكن تثبيت سلسلة C في صالات العرض.

ويمكن لهذه الشاشات أن تدعم تقنية HDR، مع معدل تحديث 120 إطار لكل ثانية، مع دعم محتوى 3D، من جانب أخر لم تكشف سوني عن مستوى تسعير الشاشات، إلا أن الشاشة المميزة بدقة 4K والتي قدمت من سوني في معرض CES للعام 2019 لتشغيل PS4، جاءت بتكلفة 800 ألف دولار.

المصدر

اعلان





