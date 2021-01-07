انت الان تتابع خبر لا إعجاب بعد اليوم على فيسبوك! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشركة في منشور لها إن الصفحات العامة ستعرض فقط المتابعين ومشاركة المستخدمين في الحوارات وتفاعلهم مع غيرهم. وفقا لـ "رويترز".وقالت الشركة "نلغي الإعجاب ونركز على المتابعين لتسهيل تواصل الناس مع الصفحات التي يفضلونها".أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية أن موقعها للتواصل الاجتماعي سيتضمن توفير أدوات أمنية جديدة لمستخدميها خلال عام 2021.

وستتيح أدوات "فيسبوك" أيضا إمكانية ربط مفتاح أمان بالأجهزة الأخرى مثل جهاز كمبيوتر سطح المكتب مثلا قبل تسجيل الدخول، والعكس أيضا.