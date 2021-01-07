شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة ترامب تدرس إضافة "على بابا" و"تينسنت" إلى قائمة الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شخصان مطلعان، إن إدارة ترامب تدرس إضافة شركتي التكنولوجيا العملاقة علي بابا وتينسنت إلى قائمة سوداء للشركات التي يُزعم أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني.

ووفقا لوكالة رويترز، سيكون استهداف أكبر شركتين في آسيا، بقيمة مجمعة 1.3 تريليون دولار، الخطوة الأكثر دراماتيكية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن في مجموعة الإجراءات الأخيرة التي تم إطلاقها ضد الشركات الصينية بينما يسعى إلى تعزيز سياسته المتشددة ضد بكين خلال أيامه الأخيرة في منصبه.

وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأن المداولات خاصة، إن مسؤولي وزارة الدفاع، الذين يشرفون على القوائم السوداء، لم ينتهوا بعد من الخطط ويناقشون أيضًا إضافة شركات صينية أخرى إلى القائمة.

كلا الشركتين رفضت التعليق، تم الإبلاغ عن المناقشات لأول مرة من قبل صحيفة وول ستريت جورنال.