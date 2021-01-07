شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على البيانات التى تجمعها عنك مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل مؤخرًا ملصقات الخصوصية في متجر التطبيقات الخاص بها لتطبيقات iOS، حيث تجبر هذه الميزة الجديدة المطورين على الكشف عن جميع البيانات التي تجمعها من المستخدمين وتشرح أيضًا كيفية استخدام البيانات، ومع تحديث iOS 14 لأجهزة أيفون، ضمنت أبل أن مطوري التطبيقات لا يمكنهم الاختباء وراء سياسات الخصوصية المطولة وغير المفهومة والتعامل مع بيانات المستخدمين الشخصية مع تقديم تطبيق مجاني في المقابل.

والآن، نظرًا لأن جميع التطبيقات تتطلب نوع البيانات التي يتم جمعها من أجهزة المستخدمين، فقد عرض موقع TOI الهندى، مقارنة حول كمية البيانات التي تم جمعها بواسطة WhatsApp و Telegram و iMessage و Signal و Facebook Messenger كما يلى:

- تطبيق الدردشة Signal

البيانات التى تم جمعها: لا يوجد، لكن يحتاج Signal فقط إلى رقم هاتف المستخدم المحمول للتسجيل ولكن التقرير يدعي أن التطبيق لا يربط رقم هاتفك بهويتك.

- تطبيق الدردشة iMessage

البيانات التي يجمعها: عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وسجل البحث ومعرف الجهاز.

- تطبيق الدردشة تليجرام:

البيانات التي يجمعها: الاسم، رقم الهاتف، جهات الاتصال، هوية المستخدم.

- تطبيق التراسل واتس آب

البيانات التي يجمعها: معرف الجهاز، معرف المستخدم ، بيانات الإعلان، سجل الشراء، الموقع التقريبي، رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، جهات الاتصال، تفاعل المنتج، بيانات الأعطال ، بيانات الأداء، بيانات التشخيص الأخرى، معلومات الدفع، دعم العملاء، تفاعل المنتج، مستخدم آخر، المحتوى.

- تطبيق فيس بوك ماسنجر

البيانات التي يجمعها: إعلانات الطرف الثالث، سجل الشراء، المعلومات المالية، الموقع الدقيق، الموقع التقريبي، العنوان الفعلي، عنوان البريد الإلكتروني، الاسم، رقم الهاتف، معلومات الاتصال الأخرى للمستخدم، جهات الاتصال، الصور أو مقاطع الفيديو، محتوى اللعب، محتوى مستخدم آخر، بحث السجل، سجل التصفح، معرف المستخدم، معرف الجهاز، تفاعل المنتج ، بيانات الإعلان، بيانات الاستخدام الأخرى، بيانات الأعطال، بيانات الأداء، بيانات التشخيص الأخرى، أنواع البيانات الأخرى، المطور، الإعلان أو التسويق، الصحة، اللياقة، معلومات الدفع، المعلومات الحساسة أو تخصيص المنتج أو معلومات الائتمان أو المعلومات المالية الأخرى أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.