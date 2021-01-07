آبل تضيف ابتكاراً جديداً لحاسوبها المحمول “ماك بوك”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

أضافت شركة أبل الأمريكية العملاقة شواحن لاسلكية للمرة الأولى داخل أجهزتها من الحواسيب المحمولة “لاب توب”، طراز “ماك بوك”

خاصية الشاحن اللاسلكي المحول لطاقة الشحن لأجهزة أخرى، لا تعتبر جديدة في عالم التقنيات، حيث سبق وأن تم طرح أجهزة هواتف ذكية من مختلف الشركات بهذه الميزة.

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ولكن الجديد الذي نجحت في أن تحققه شركة أبل ويكشف عنه هذا التقرير، أنها قامت بوضع شواحن لاسلكية للمرة الأولى داخل أجهزتها من الحواسيب المحمولة “لاب توب”، طراز “ماك بوك”، والتي ستتمتع أيضا بالقدرة على عكس طاقة الشحن لتشحن أجهزة أخرى قريبة منها.

وذلك وفقا لما ذكر موقع “ذا فيرج”، الذي أفاد بأنه أبل سجلت بالفعل براءة هذا الاختراع لنفسها، ورصد رسومات هذا الابتكار التوضيحية موقع Patently Apple.

وأفاد بأن التقنية الجديدة، تشمل تثبيت أثنين من الشواحن اللاسلكية داخل أجهزة أبل ماك برو، يعاد بها شحن الأجهزة لاسلكيا، وتستخدم في إعادة شحن أجهزة أبل من هواتف ذكية وساعات ذكية بوضعها على مقربة منها.

ووفقا للرسومات التوضيحية فيمكن استغلال جهاز لاب توب أبل، كشاحن لاسلكي لعدد يصل لثلاث من أجهزة أبل الأخرى، العاملة بنظام ios.