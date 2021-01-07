إصدار جديد من “AirPods Max” بتصميم بلاستيكي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - يناير - 2021 9:10 صباحًا

كشفت شركة ”أبل“ ،عن جهودها لتطوير نسخة رخيصة التكلفة من سماعة الأذن اللاسلكية ”آيربودز ماكس“، بتصميم بلاستيكي.

وكانت مشكلتان صاحبتا إطلاق الشركة لمنتجها الجديد (AirPods Max) الشهر الماضي، وهما السعر المرتفع والمواد الثقيلة.

وذكر تقرير تقني أن ”إصدارا أرخص من السماعات قد يكون واردا في وقت قريب، مما سيؤدي إلى إلغاء هاتين المشكلتين، ولكن مع المحافظة على نفس الإمكانيات والوظائف“.

وقال التقرير الذي نشرته صفحة ”AppleLeaksPro“ على ”تويتر“، إنه ”من المحتمل أن تتكلف الآيربودز ماكس لايت المرتقبة 349 دولارًا بدلًا من 549 دولارًا للحالية“.

وأشار إلى أن ”النسخة الجديدة ستأتي بمميزات عدة- إلى جانب سعرها المتدني- حاضرة في النسخة الأصلية مثل: إلغاء الضجيج في الخلف، والصوت المحيطي، بالإضافة إلى عمر بطارية يصل إلى 20 ساعة، ما يتيح لها منافسة أحدث إصدارين من السماعات من سوني وبوز“.

وحتى لو تغيرت المواد، فمن المحتمل بالتأكيد أن تحتفظ سماعات الرأس الجديدة بالفولاذ المقاوم للصدأ والبطانة الداخلية لتحقيق أقصى قدر من المرونة ونفس المظهر، وفق التقرير.

كما ستستعين ”أبل“ بمواد بلاستيكية بدلًا من الألمنيوم المؤكسد والفولاذ المقاوم للصدأ، للنزول بسعر سماعات الرأس.

وبحسب ما نُشر، فإن ”أبل“ تستخدم هذه المواد لجعل الإصدار اللايت من AirPods Max أخف وزنًا وأكثر راحة.